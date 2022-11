El stickista internacional Guillermo Cides dará varios conciertos en Corrientes

El referente internacional de stick Guillermo Cides llega a Corrientes donde dará varios conciertos. Se presentará: el jueves 17, a las 21, en el Teatro Candilejas, en Goya; el viernes 18, a las 19:30, en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas en Resistencia; el sábado 19, por la mañana, de 10 a 12, dará una clínica en el Centro Cultural Universitario de la Unne; y, ese mismo día, pero a las 21, ofrecerá un show gratuito en las escalinatas del Teatro Oficial Juan de Vera.

Guillermo Cides es un músico argentino que reside en España, y es popular por sus actuaciones y discos tocados con el Stick, un instrumento musical que combina bajos/acordes y guitarra. Se trata del pionero en los conciertos solistas de Stick en Argentina con más de 20 años de carrera musical, trayectoria que lo convirtió en referente internacional de este instrumento.

La semana próxima, el artista pisará suelo Correntino para realizar una serie de conciertos y seminarios.

Stick

Como lo dijo Cides en el programa radial “Flecha de papel”, este instrumento fue originalmente inventado por un lutier de California en los años 70 y desde ahí se han desarrollado diferentes formas de tocarlos y sirvió como complemento de distintos géneros musicales. “Yo lo conocí en Argentina al instrumento de una forma casual por un músico que lo había traído de New York, me tocó aprender solo y luego hacer un poco de escuela, porque a medida que yo aprendí otros músicos me veían tocar y me decían yo también quiero tocar, así que arme una escuela”, comentó el artista en el programa conducido por Maia Eirín, Osvaldo Burgos y Paulo Ferreyra.

Guillermo buscaba en la guitarra otras formas de sonoridad, es por ello que las afinaba de diferentes formas pero nunca lo encontraba, hasta que conoció el Stick. Con el instrumento innovador encontró un lenguaje que le permitió dar conciertos y armar el tipo de música que deseaba.

Cides inició su arte en Buenos Aires, pero presentó su música en Holanda, España, Bélgica, Estados Unidos, Inglaterra, Bolivia, Perú, Costa Rica, Ecuador, Chile, Uruguay, entre otros países. Fue invitado a participar de los conciertos de Emerson, Like & Palmer, Fish (Marillion), Johon Wetton (Asia, UK), Roger Hodgson, (Supertramp), y artistas nacionales como Lito Vitale, Carca, Liliana Herrero, Antonio Birabent, Dengue, Javier Martinez y Gauchos Alemanes, entre otros.

“El concepto del stick es solista porque es como si fuera un piano de cuerda, de bajo y guitarra, entonces, básicamente podés tocar solo; lo que pasa que cuando yo comencé a tocar empecé a unirme con otros músicos, más que nada, por una aventura de exploración, así comencé a tocar con bateristas, armamos el primer ensamble de stickistas de Argentina, de siete stickistas juntos, hicimos giras y tocamos en teatro. Personalmente, me gustó mezclar con bandoneón, orquestas sinfónicas; el mundo del stick va evolucionando”, consideró.

(VAE)