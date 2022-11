Creo profundamente en los excesos de la ansiedad, de la búsqueda permanente, del desacato frente al ocio displicente donde las pautas pierden rigor. Creo en el trabajo denodado, en las cosas siempre por hacer, en la perseverancia que materializa sueños. Todas esas cosas que comparto se dan en Antonio Tarragó Ros. Nos conocíamos de antes por un referente común, “Cacho” González Vedoya, poeta si los hay, mejor persona aún. Estrechamos relación en el dos mil y pico, cuando en Rosario gané el Martín Fierro Federal. El primero que me abraza al bajar del escenario, muy emocionado como correntino, fue Antonio, que después de un instante recién lo identifiqué, porque me abrazaba sin saber quién era, ya que fue por sorpresa, aún ensordecido por la alegría de haber recibido la popular estatuilla.

Bueno, él es como es. Habla de música, copia el sonido de la melodía, le mete guitarras o contrabajo explicando algún arreglo, imitando nota por nota vocalmente. Siempre con mucho sonido logrado en correcta equivalencia con el natural, hasta en la mínima cadencia. Le atraen las experiencias sonoras; no importan los instrumentos sino el compromiso real de lo estético. Está siempre repleto de planes, proyectos que la mayoría los ha cumplido, por su tesón. Es un artesano trabajando con visión industrial de producir más y mejor, hasta en la presentación de los discos, el cuidado diseño, la importancia del texto anticipando la obra.

En esos encuentros de repente, un sábado, ubicados en una confitería local, hablamos de todo, y me dejó suficiente material en mp3, lo cual asegura mayor contenido. Uno almacena 18 discos, es decir 225 temas. El otro, 16 discos, 210 canciones. Ambos presentados textualmente por Enrique Llopis, a cargo de la producción general, quien remarca esta realización, fatigosa, extensa, de recopilación que trata de contener la gran obra de Antonio Tarragó Ros, o parte de ella, porque siempre está creando. “Creador infatigable”, como lo denomina Llopis. Uno se encuentra con verdaderos tesoros, algunas realizaciones integrales como “Como el agua clara”, “Sudaca”, “¿Fronteras?”, “Operita del duende de la selva”, “Fronteras abiertas” con el instrumentista brasileño Luis Carlos Borges, “Naturaleza”, volumen 1, volumen 2, “Yo voy mariscando”, donde figura un tema maravilloso que sirvió de cortina al ciclo periodístico conducido por Roberto Vacca, “Argentina secreta”, acompañado por la Sinfónica Libertador San Martín, con la dirección de Mario Benzecry y los arreglos de Oscar Laiguera. En fin en ambos mp3, hay de todo, y mucho más como las intervenciones del violinista Antonio Agri, Gabriel Senanes, Luis Landriscina, Julio Elías Musimessi el gran arquero de Boca Juniors, Julio Márbiz, el Trío Laurel, Juan José Camero, Gualberto Panozzo, Los Farías, la Orquesta Sinfónica de San Juan, Chango Nieto, Rosendo y Ofelia, Ramona Galarza, Teresa Parodi, Argentino Luna, Los Trovadores, León Gieco, René Borderes, Pacho O’Donnell, Markama, Isaco Abitbol, la Mona Giménez, Raúl Porchetto, Chango Farías Gómez, Pepe Soriano, Baglietto, Ignacio Copani, Los Tucu Tucu, Ubaldo de Lio, Omar Moreno Palacios, Quique Pesoa, Juan Alberto Badía, Ariel Ramírez, así también sus distintas agrupaciones como la Banda Pueblera, Rodolfo Regúnaga, entre tantos. Todo lo imaginado y más, Antonio desarrolla en chamamé, chamarrita, vanerao, galopa, tango, guarania, chacarera, tonada, huaino, huella, etc., etc., todo el mosaico musical de Corrientes, Argentina y Latinoamérica, llevando nuestra música como abanderada de las cosas que se pueden hacer desde la cultura. Cada tema es el homenaje agradecido que revalida a los referentes más significativos de nuestro patrimonio. Algunos lo definen como “loco lindo”. Quiero ser justo: un inquieto talentoso, muchas veces no comprendido, un gran movilizador que llevó nuestra música a la diversidad de un público más allá de nuestras fronteras. Antonio Tarragó Ros, hijo nacido en Curuzú Cuatiá. Visionario coherente. Ansioso pero positivo. Emprendedor sin desmayos. Amigo que viene y va.

Ustedes saben lo que precede pertenece a un artículo que alguna vez escribí para el diario El Litoral, de menor superficie que los que entrego cada domingo. Sucede que, hablando de Antonio Tarragó Ros, uno siempre se queda corto. Se van agregando anécdotas que sobran, detalles que la primera vez omitimos por la verborragia de ambos. Días pasados me andaba “rastreando” porque no soy muy ducho ni afecto a tanta telefonía, pero que sin embargo el buen tino, la inteligencia y la solidaridad cuando la tecnología nos supera, el puente con Carlos Maciel, formidable guitarrista y amigo, fue acertada, que nos puso al habla por más de dos horas y media. Así es Antonio, mucho para contar.

Fue cuando me “anotició” de que, viendo cuanto material en su larga carrera logró compilar, se le ocurrió la puesta en marcha de un ciclo expresamente para 30 canales de cable, justamente con esos registros que logró desempolvar. Me pareció decirme que su título era: “Los recuerdos que tenía guardados Tarragó Ros”. Una síntesis exacta de lo que se proponía, repleto como es él, de tanta ternura, esa corriente afectiva que fluye naturalmente.

Hay un punto de coincidencia de ambos, igual que yo admira y estima a “Cacho” González Vedoya, compañerito noble de la Escuela Regional, con quien haciendo un reportaje de ida y vuelta con producción de “Pombero” Romero, pude ganar hace un tiempo el “Premio Néstor Ibarra”, emitido por Radio Mitre de Buenos Aires, donde “militaba” el popular periodista cuyo nombre me honra, teniendo como presidenta de jurado a Magdalena Ruiz Guiñazú.

Así que Antonio Tarragó Ros no solo es referencia del quehacer musical, sino que también, en mi caso, motivo de recordación de lo propio que en algún punto se une: la música toda, la creatividad como cometido, la búsqueda y el quehacer como orientación firme y segura. Antonio, creador infatigable, que recientemente cumplió 75 jóvenes años.