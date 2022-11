Fernández habló de su candidatura

El Presidente Alberto Fernández se refirió ayer en el marco de su gira internacional a la posibilidad de una[ candidatura para la reelección y aseguró: “Haré todo lo que deba hacer para que no vuelva a ganar el macrismo”.

El resto son todas especulaciones, falta un año y no sabemos qué va a pasar de acá a dentro de un año. Mi preocupación es que no vuelvan a ganar los mismos que pusieron a la Argentina de rodillas frente al mundo y hundieron a vastos sectores de la sociedad argentina en la pobreza y en la miseria y endeudaron a la Argentina durante generaciones. No quisiera que ellos vuelvan a gobernar la Argentina. Y para eso haré todo lo que deba hacer para que no vuelva a ganar el macrismo.

Todo lo que deba hacer”, indicó el jefe de Estado en un reportaje con Rosario Ayerdi de diario Perfil.

Asimismo, defendió la vigencia de las Paso, al decir que “esa idea que tuvo Cristina de poner las Paso fue una gran idea para abrir los partidos políticos y que no se conviertan en un lugar cerrado”.