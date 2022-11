Puesteros esperarán hasta que terminen el armado en el nuevo predio para trasladarse

Los vendedores del Mercadito de paraguayo afirman que no se retirarán del puerto hasta que no se terminen los arreglos en el nuevo predio. Los 57 trabajadores que desarrollan la actividad comercial firmaron el documento que garantiza que luego de que se terminen las obras de Ñanderekó regresarán. A cuatro días de la fecha límite para trasladarse aún no han comenzado con el armado del sitio.

Los trabajadores del puerto comenzaron a desarmar sus puestos y a colocar sus mercancías en grandes cajas para el traslado. Sin embargo, sostienen que esperarán a que se realicen las refacciones en el predio ubicado por avenida Pomar al 800, lugar en el que permanecerán durante 9 meses. Afirman que esto se estableció en el acuerdo firmado con la Municipalidad.

Erica Romero, una de las puesteras del puerto El Litoral: “Hasta que ellos no armen todo allá en el nuevo predio no vamos a dejar de vender acá. Tiene que estar la carpa y los 56 locales divididos, baños químicos, seguridad, contrapiso, agua y luz. El acuerdo era ese y nosotros no nos vamos a ir hasta que se cumpla”.

En el gran predio incorporarán paseos con ripio para asegurarse de una mejor transitabilidad, además de incorporar servicios de agua, electricidad, baños químicos. Además dispondrán de dos agentes de seguridad para brindar un espacio más seguro.

Actualmente en este espacio se ha avanzado con la limpieza y nivelación del terreno para luego incorporar el enripiado. Aún no se ha montado el gran gazebo donde estarán los 57 puestos de los vendedores. Tampoco se han colocado las instalaciones eléctricas y la red de agua.

Clelia Savala, una de las vendedoras del Mercadito del puerto indicó a El Litoral: “El Municipio nos dijo que aproximadamente para el 19, pero si no está listo nos vamos a seguir quedando acá hasta que terminen”.

La fecha prevista por la Municipalidad es este sábado. Los vendedores deberían trasladarse hacia el nuevo punto de venta cuando se culminen las obras en el sector. Según pudo saber El Litoral, la mercancía será transportada en camiones especiales costeados por el Municipio.

“No hay resistencia, solo había dudas por parte de ellos para llegar a un consenso, entendiendo que es un lugar provisorio. Para armar una infraestructura mejor preparada que acompañe a la modernización”, indicó anteriormente Juan Maldonado Yonna a El Litoral.

Los puesteros se encuentran a la espera de las órdenes municipales para retirarse del sitio costero y seguir desarrollando la actividad comercial en el nuevo predio de manera provisoria.

Los trabajadores y trabajadoras confían en las garantías dispuestas en el documento firmado que asegura a los puesteros el regreso al puerto una vez que se terminen las obras de remodelación de la costanera.

(VT)