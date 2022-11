Se pone en marcha en Corrientes la Liga Federal femenina

La Liga Federal femenina, primera división de cestoball se pondrá en marcha hoy en la ciudad de Corrientes con la participación de 16 clubes.

San Martín, Hércules y Unión Arroyito serán los equipos que representarán a la Federación Correntina de Cestoball que organiza el torneo que se extenderá hasta el lunes 21.

La competencia dará inicio hoy a las 9:30 en canchas de Hércules y Luz y Fuerza, mientras que y el acto de apertura será a las 20:30 en Hércules. Durante el torneo también serán utilizados los escenarios de Córdoba, El Tala y San Martín.

Los equipos participantes fueron divididos en cuatro grupos, con cuatro clubes dada uno. Allí jugarán todos contra todos a una rueda. Los dos primeros de cada zona avanzarán a los cuartos de final por el campeonato. mientras que los dos últimos disputarán de la novena a la décima sexta ubicación.

Las zonas quedaron conformadas de la siguiente manera:

A: Vélez (Capital Federal), Unión Arroyito, Defensores (Santiago) y Leonas (Chaco).

B: Libertad (San Luis), Carib (Córdoba), Dorrego (Santiago) y Eldorado (Misiones).

C: Avellaneda (Capital Federal), San Martín, Belgrano (Tucumán) y Bolívar (Buenos Aires).

D: San Martín (San Luis), Hércules, UCB Famaillá (Tucumán) y Tendencia (Chaco).

Agenda correntina

El programa de partidos para los equipos correntinos en la etapa clasificatoria es el siguiente:

Hoy, cancha de Hércules: 9.30 Arroyito vs. Vélez; 11.00 San Martín vs. Avellaneda, 12.30 Hércules vs. San Martín (SL), 15.30 Arroyito vs. Leonas y 20.30 acto de apertura.

Hoy, cancha San Martín: 17.00 San Martín vs. Bolívar y 18.30 Hércules vs. Tendencia.

Mañana, cancha El Tala: 9.00 Arroyito vs. Defensores.

Mañana, cancha Luz y Fuerza: 10.30 San Martín vs. Belgrano.

Mañana, cancha San Martín: 12.00 Hércules vs. UCA Famaillá.