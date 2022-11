Cuándo iría a Qatar Camila Homs con sus hijos

Pese a que Camila Homs aseguró que no viajará a Qatar, en las últimas hora se supo esto podría cambiar y que la ex de Rodrigo De Paul iría al Mundial para alentar,si el futuro de la selección Argentina así lo permite.

“Hay una información muy importante de Camila Homs que me la cuenta una fuente inobjetable, no voy a decir quién me lo dijo, está confirmado que ella no va al Mundial en su primera fase ni tampoco sus hijos”, dijo Juan Etchegoyen en su programa.

Siguiendo con sus datos, afirmó: “En algún momento se especuló con la posibilidad de que vayan los hijos de Camila a Qatar, alguien me decía el fin de semana que si ella va a Qatar será para los partidos finales, ella quiere que sus hijos disfruten con su padre si es campeón del mundo”.

Según Pochi, de la cuenta de Instagram Gossipeame, el futbolista no se bancaría a la actual pareja de la modelo.

“Se ve como De Paul no está bien con Tini, para no decir que están separados y que no quieren confirmarlo. A él le habría empezado a molestar más la relación de Camila con Charly Benvenuto”, dijo la influencer.

Y agregó: “No me llama la atención porque cuando estás bien, está todo ok, pero cuando estás mal empezás a mirar otras cosas. Desde que está en crisis estaría como más celoso de Camila por su relación con Charly”.

“Y lo que me dicen a mí es que ella está ilusionada con volver con De Paul y no estaría mal; y él me dicen que está celoso por Charly”, contó Pochi, haciendo hincapié en que existe la posibilidad de que se reconcilien.

Minuto Uno