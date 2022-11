Se reducirá el espacio para estacionar en el microcentro capitalino

Tras habilitar espacios para no estacionar en las calles que van de norte a sur en la intersección con la avenida 3 de Abril, buscarán aplicar la medida para las calles que son de ingreso desde esa avenida al microcentro para agilizar el tránsito.

La iniciativa que se aplica desde agosto en las calles San Lorenzo, Santa Fe, Córdoba, San Juan, Salta, Tucumán, y Entre Ríos, entre Rivadavia y la avenida 3 de Abril será realizada también en las calles de ingreso al microcentro. Con respecto a esa decisión, la Municipalidad no informó desde cuándo se daría la medida.

“Estamos trabajando, así como tomamos todas las calles que van del norte al sur como Córdoba, San Juan o Salta, que prohibimos no estacionar para que se agilice más el tránsito ahora también vamos a implementar las que son de ingresos desde la avenida al microcentro”, indicó Juan Acinas, subsecretario de Tránsito y Seguridad Vial municipal.

La decisión fue tomada debido a que en los últimos 100 metros se producían embotellamientos y problemas para cruzar hacia el corredor Belgrano, por lo cual, muchos conductores debían esperar hasta tres tiempo de semáforos que generaban hasta 200 metros de filas.

Por otro lado, habló sobre la traza de la ciudad que con los años creció fuertemente y eso genera contratiempos en la circulación de los vehículos.

“Hay calles que terminan en el medio de una casa cuando nos alejamos un poco de las cuatro avenidas. Entonces, trabajamos mucho con el área de Desarrollo Urbano y trabajamos desde el punto de vista de la seguridad vial y buscamos tomar medidas que alivien esta situación pero nos encontramos con una ciudad antigua concéntrica en los servicios y en la administración pública que hacen que un gran cúmulo de la ciudad se venga al microcentro”, aseguró Acinas.

“Calculamos que el 50% de la población se termina trasladando al centro en algún momento del día, eso implica que se saturen las calles, no haya estacionamiento, la posibilidad de rozamiento en los accidentes son mayores, entonces, creo que con el plan de ordenamiento territorial que lleva a cabo esta gestión se reflejarán en los próximos años pero lo que sucede ahora tenemos que lidiarlo hoy”, indicó en radio LT7.

En ese sentido, insistió en que las medidas que se tomaron, con respecto a los cambios de circulación en algunas avenidas o eliminación de giro en algunas calles, son paliativas y no van a solucionar el 100% de los inconvenientes en la ciudad. “La eliminación del giro que hicimos en avenida Independencia y Las Piedras, la veníamos evaluando desde hace varios meses, y cuando lo hicimos, fue un mes en el que tuvimos dos fallecimientos. Y lamento no haberla tomado antes, considerando la cantidad de tiempo que se evaluó. Tras el cambio, y pese a que durante un tiempo muchas motos aun intentaban hacer el giro, durante seis meses no tuvimos ningún accidente. Y no es exagerado, no es que hubo pocos... no hubo ninguno", enfatizó.