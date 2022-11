Gran Hermano 2022: el denigrante comentario de Maxi a Juliana que generó repudio total

Juliana y Maxi son la pareja más consolidada de la casa en esta nueva edición de Gran Hermano 2022, aunque ella no está pasando por un buen momento. Además de estar otra vez en placa, Tini tuvo que afrontar un nuevo episodio de tensión con su novio.

"Es una calienta pi..." dijo enfurecido Maxi tras haber presenciado que Agustín vio, a través del espejo, una lola de Juliana. Ella, muy ofendida y herida por el excedido comentario, salió detrás de su novio para pedir explicaciones.

Ella lo cuestionó fuertemente y le dijo: "Soy tu novia, respetame. No me podés decir 'calienta pi...' adelante de los chicos". Maxi, para defenderse de su ataque de celos le respondió: "Yo estaba quedando como un boludo, en la cama, y me salió decir eso. Y como lo hiciste dos veces, dije 'parece que le gustara…'".

Como la santafesina insistía en que él se había comportado de mala manera, el hermanito le hizo una aclaración. "No está bien ninguna de las dos cosas. Quedar yo como un boludo porque vos te estás exhibiendo... Esa no es mi onda. Salvo que tengamos otro tipo de relación y ahí no me va a molestar...", manifestó.

Si bien son la pareja más fogosa y candente, Juliana y Maxi protagonizan choques muy eléctricos. Y como cada vez se dan más seguido, todo indica que la relación está próxima a terminar. Además, dependerá de lo que suceda el domingo con Juliana y la gala de eliminación.

“Bueno, no pasa nada, disculpá... Pero la verdad es que me molesta, gorda. Me jode. No me pinta estar con alguien así", reiteró el cordobés a la vez que Tini le pidió un abrazo para intentar dejar atrás la pelea.

En redes, los apasionados seguidores del reality show no la dejaron pasar y le cayeron muy fuerte a Maxi. "No puedo creer que Maxi básicamente le dijo trola a Juliana porque Agustín sin querer le vio una lola. la demencia es total", "Yo no me la fumo a Juliana, pero Maxi creo que es más psicópata que ella", fueron solo algunos de los comentarios.

Rating Cero