Zaira Nara sobre Wanda Nara y Mauro icardi: "Te juro que ya no les creo"

Ni siquiera Zaira Nara puede creer las idas y vueltas de Wanda Nara y Mauro Icardi, al punto que la hermana menor de la empresa no pudo contener lo que realmente piensa del novelesco matrimonio.

"Te juro que no les creo", afirmó la modelo en una nota con Socios del Espectáculo.

Todo comenzó cuando Santiago Riva Roy le preguntó si Wanda y Mauro se habían reconciliado. "No tengo ni idea. Supongo que sí", había contestado con rostro serio.

Entonces, ahí explotó de risas: "Yo no tengo ni idea, no me pregunten nada. O sea, te juro que no les creo. No sé nada, pero de verdad. Porque no quiero saber nada, prefiero que no me digan".

Cuando el periodista la consultó si intuía que la relación podría reflotarse, Zaira bromeó: "La intuición perdí. Tengo muerto mi sexto sentido, se estroló".

Al final, Zaira Nara admitió la enfática sugerencia que le dio a su hermana, Wanda Nara respecto de Mauro Icardi: "Como hermana le aconsejo que no me hable más de su vida privada. Le digo que no me cuente más nada porque no quiero recibir más información".

Ciudad Magazine