Calamaro: “Corrientes es mi provincia  preferida por la gente, la música y el río”   

Andrés Calamaro llega con su Tour 2022, al Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola de la capital correntina. El concierto será el sábado y, a modo de adelanto, el Salmón respondió algunas preguntas. “Tengo recuerdos correntinos, y algunas letras escritas con el Paraná de inspiración”, dijo y aseguró también que Corrientes es su provincia preferida. Las entradas están a la venta en Que Sea Rock (Pellegrini esquina San Lorenzo), Opui (Mitre 225) en Resistencia y en tuentrada.com.

Con varias visitas a Corrientes, a fines de los años ’90 te recordamos en el Anfiteatro Cocomarola y la última en 2019, ¿qué recordás del NEA?

Tocamos en el Tránsito desde los ochenta, Corrientes es mi provincia preferida por todo: las músicas, las gentes y el río. El río de la vida. Tengo recuerdos de correntinos, claro, y algunas letras escritas con él Paraná de inspiraciones.

¿Con qué te conecta este mundial que coincide con el Tour2022? ¿Maradona o Messi?

Con los dos: padre, hijo y espíritus santos. Maradona es una entidad etérea que vive en el espíritu de todos los pueblos, Lio es un genio, el más grande artista del balón, un orgullo mundial y una muy buena persona que proyecta valores familiares y sencillos. Se complementan de forma espectacular, nos representan en el universo.

¿En qué momento de tu carrera te encuentra esta gira?

Un momento espectacular, me tratan como una leyenda, me aprecian en todo el mundo como cantante, me encanta la banda y todo el grupo que giramos juntos, tengo amistad con artistas, intelectuales, bandidos, toreros y músicos.

¿Cómo es llevar el rock nacional a Latinoamérica y Europa, cómo es el recibimiento del público?

El público en España me conoce muy bien, saben que tengo mucha historia allá. En América Latina me dan un trato increíble, se suman generaciones en los recitales, cada día somos más.

Con más de 30 discos en tu haber, ¿En qué momentos, lugares o con qué personas encuentra la inspiración Andrés Calamaro?

Donde haga falta. Es una mezcla de claridad de conceptos, saber lo que queremos, reducir la ansiedad, practicar y estudiar, sentarse a escribir o juntarse con más personas. La inspiración puede encontrarnos en todas partes, si no llega podemos ir a esperarla a mitad del camino. Es adecuado.

¿Cómo fue la experiencia de grabar Dios los Cría con figuras destacadas de la escena internacional?

Hicimos un formidable equipo con German Wiedemer, el trio de jazz, Ángel Martos y Carlos Narea. Escuchar a leyendas y figuras cantando estos versos es extraordinario y trasciende la grabación en si misma. La experiencia es cantar juntos para una razonable posteridad.

Si traspolamos a Los Rodríguez a estos tiempos ¿a qué le cantarían?

Supongo que cantaríamos lo mismo, éramos exigentes con la letra y la música.

¿Cómo recordás a la figura de Miguel Abuelo, y tu momento con esa banda?

De Miguel recuerdo todo, Los Abuelos de la Nada fue un pedazo de vida para todos, nosotros y todos nuestros contemporáneos. Mucho más que una aventura musical, éramos una familia y lo seguimos siendo.

Cortitas y al pie

¿El mejor trago?

Coca Cola Light y armas.

¿La mejor gastronomía?

Milanesa de surubí con mandioca frita.

¿El mejor tema?

Free Bird, de Lynyrd Skynyrd.

¿El mejor disco?

Humble Pie en vivo en el Filmore East.

VAE