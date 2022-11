Boca recibirá a Atlético Tucumán en el inicio de la próxima Liga

El campeón Boca Juniors será local de Atlético Tucumán y River Plate visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero en la primera fecha del torneo 2023 de la Liga Profesional, que se iniciará el fin de semana del 27 de enero.

Racing Club recibirá al ascendido Belgrano de Córdoba; Independiente jugará ante Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes y San Lorenzo enfrentará a Arsenal en el Nuevo Gasómetro, en otro partidos destacados de la jornada de apertura.

El superclásico entre River Plate y Boca Juniors será en la 15ta fecha en el estadio Monumental, primero de la era post Marcelo Gallardo.

Al igual que en el torneo pasado, River-Racing e Independiente-Boca animarán la 27ma y última fecha en lo que podría transformarse nuevamente en una definición con cuatro clubes grandes involucrados en la lucha por el título. El clásico de Avellaneda entre Independiente - Racing Club quedó en la fecha 12 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini.

El clásico santafesino entre Unión y Colón se jugará en la cuarta fecha en el estadio 15 de Abril; mientras que Huracán y San Lorenzo se cruzarán en la sexta jornada en el estadio Tomás Adolfo Ducó, después de hacerlo en el Nuevo Gasómetro en el torneo pasado.

En la octava jornada habrá acción en La Plata con el clásico Gimnasia - Estudiantes en el Bosque.

El derbi rosarino será en la fecha 10 entre Newell's y Rosario Central en el estadio Coloso Marcelo Bielsa del Parque de la Independencia.

En la decimoséptima fecha se dará el regreso del clásico cordobés con Belgrano como local de Talleres en el estadio de Barrio Alberdi o el mundialista Mario Alberto Kempes.

Con respecto a la temporada pasada se produjo un cambio en las parejas ya que Argentinos Juniors y Platense (fecha 19) definieron que serán su respectivo clásico y dejaron el cruce Vélez Sarsfield - Tigre.

Para cubrir la plaza del segundo ascenso se dividió la alternativa 1 entre Gimnasia de Mendoza, Instituto y Sarmiento y la 2 con Defensores de Belgrano, Estudiantes de Buenos Aires y nuevamente el equipo de Junín. Si suben mendocinos o cordobeses serán clásico de Godoy Cruz, mientras que si lo hacen Defensores de Belgrano o el “Pincha” se enfrentarán con Barracas Central.

El inicio del torneo 2023 comenzará el fin de semana del 27 de enero y terminará el 5 de agosto.

El formato será similar a la temporada anterior ya que con los puntos sumados irán a una tabla anual que definirá uno de los tres descensos a la Primera Nacional.

Los otros dos serán los últimos dos equipos de la tabla de los promedios.

Ya en la temporada 2024 se invertirá el criterio y habrá dos descensos por tabla general y uno por promedio. El objetivo del Comité Ejecutivo es que en 2029 haya 22 equipos en la Primera División.

La Copa de la Liga tiene grupos definidos

Boca Juniors, campeón actual del fútbol argentino y ganador de la Copa de la Liga 2022, San Lorenzo y Racing Club compartirán la Zona B en la Copa de la Liga 2023 que se jugará durante el segundo semestre del año próximo, dispuso ayer el sorteo realizado en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Los grupos de la competencia, que se disputará entre el 20 de agosto y 16 de diciembre de 2023, quedaron conformados de la siguiente manera:

Zona A

Argentinos Juniors, Arsenal, Atlético Tucumán, Banfield, Barracas Central, Colón (Santa Fe), Gimnasia de La Plata, Gimnasia (Mza)/Instituto (Cba.)/Sarmiento, Huracán, Independiente, River Plate, Rosario Central, Talleres (Córdoba) y Vélez Sarsfield.

Zona B

Belgrano (Córdoba), Boca Juniors, Defensa y Justicia, Central Córdoba (Santiago del Estero), Defensores de Belgrano/Estudiantes (Buenos Aires)/Sarmiento, Lanús, Estudiantes (La Plata), Godoy Cruz (Mendoza), Newell's (Rosario), Platense, Racing Club, San Lorenzo, Tigre y Unión (Santa Fe).

Tévez se alejó de Rosario

Carlos Tévez anunció ayer su decisión de dejar de ser el entrenador de Rosario Central después de casi cinco meses al frente del Canalla y afirmó que no quiere “ser un obstáculo” para el club.

“Lo mejor que puedo hacer es dar un paso al costado. Me parece lo más conveniente”, dijo Tévez en una conferencia de prensa en Arroyo Seco.

La principal razón por la que Tévez se aleja de Central tiene que ver con las elecciones de autoridades que serán el 18 de diciembre con cinco listas. “No me gustó que se use mi nombre para la política del club. Primero está el escudo de Central y no mi nombre, pero yo no voy a permitir que se use mi nombre para hacer política”, dijo.

“No se escuden en Carlos Tévez y trabajen en un proyecto serio. No quiero ser un obstáculo para Central. Yo no soy de la casa. Se hace muy difícil. Las elecciones debieron ser hace un mes y se pasaron para diciembre. Lo más conveniente, me parece, es dar un paso al costado”, subrayó el ex Boca.

La primera fecha

Central Córdoba (Santiago del Estero) - River Plate.

Racing Club - Belgrano (Córdoba).

Rosario Central - Argentinos Juniors.

Estudiantes (La Plata) - Tigre.

San Lorenzo - Arsenal.

Colón (Santa Fe) - Lanús.

Barracas Central-Godoy Cruz (Mendoza).

Gimnasia (Mendoza)/Instituto (Cba.) / Sarmiento-Defensores de Belgrano/Estudiantes (BA)/Sarmiento.

Banfield - Unión (Santa Fe).

Defensa y Justicia - Huracán.

Vélez Sarsfield - Gimnasia y Esgrima (La Plata).

Platense - Newell's Old Boys.

Talleres (Córdoba) - Independiente.

Boca Juniors - Atlético Tucumán.