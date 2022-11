El Rotary Club de Mercedes otorgó el Premio S.A.T.O. al Intendente del Parque Iberá

El Rotary Club de la ciudad correntina de Mercedes ha establecido el “Premio SATO” para ser entregado anualmente a alguna persona de la comunidad que se haya destacado por la aplicación de elevadas normas de ética en su profesión, informaron este viernes a través de un comunicado oficial.

Es importante tener en cuenta que este fue un año en el que además de las consecuencias de la pandemia, la Provincia de Corrientes debió hacer frente a los embates de los incendios, principalmente en área de los esteros del Iberá.

En este contexto, los primeros en hacer frente a la situación ígnea fueron nuestros guardaparques provinciales, encabezados por el Intendente del Parque Iberá Walter Drews y la dirección a cargo de Vicente Fraga bajo la órbita del Ministerio de Turismo. De esta forma, por su compromiso, dedicación y valentía, el Rotary de Mercedes otorgó a Walter Drews el Premio S.A.T.O. (Servicio a Través de la Ocupación).

Desde la entidad mercedeña señalaron que el reconocimiento al servicio a través de la ocupación 2022, es una ocasión perfecta para honrar a ciudadanos dignos de admirar e imitar. “Honores para ciudadanos que son ejemplo de trabajo, integridad y valores”, expresaron.

Al respecto, Drews manifestó que todo su trabajo y formación está vinculada a su familia y con quienes siempre lo acompañaron en esta actividad, como su esposa Elena Ortíz, y que en una ciudad como Mercedes lo seleccionen para un premio de este tipo, es sumamente importante.

“Para mí, mi familia y la gente que me apoyó, que me dio la posibilidad de capacitarme, la educación que recibí de mis padres, mis amigos y el entorno en el que yo me crié, hicieron a que alguien se haya fijado en mi forma de ser, en mi trabajo y accionar, por lo que decidieron darme este hermoso premio, la verdad estoy muy agradecido y emocionado”, declaró.