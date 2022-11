Acuerdo para trasladar a los puesteros del puerto y avanzar en una millonaria obra

La Municipalidad de Corrientes decidió trasladar a los 57 puesteros del puerto, quienes deberán dejar el lugar el sábado 19 de noviembre. Los reubicarán en un espacio en la calle Gregorio Pomar al 800, detrás de una estación de servicio.

Los trabajadores del puerto confirmaron a El Litoral que serán movidos para que se pueda construir ahí un edificio de dos plantas.

En el primer piso se instalarán locales gastronómicos, con salidas independientes. En la planta baja cada puestero tendrá su local, moderno y equipado. Esa es la promesa oficial.

Los trabajadores exigen firmar un documento con la Municipalidad que les garantice volver en los próximos nueve meses, plazo de la obra proyectada. Además exigen seguridad, luz y agua para la zona en la que serán reinstalados.

La Municipalidad se comprometió a instalar gazebos para cada puestero y, además, enripiar el lugar. Los representantes de los puesteros se reunieron ayer con Juan Esteban Maldonado Yonna, secretario de Desarrollo Económico de la comuna para finiquitar detalles y se volverán a ver el lunes. “Queremos firmar el documento antes de que nos trasladen. De lo contrario, no nos iremos. La idea es firmar el lunes”, contó a El Litoral Miguel Benítez, el decano de los trabajadores del puerto.

La obra tendría un costo cercano a los 200 millones de pesos, y la idea es que funcione de manera independiente a los locales polirrubros. En la zona, el Gobierno provincial avanza en la creación del Circuito Histórico y Cultural Ñandereko. Se trata de trabajos de remodelación integral de la costanera General San Martín.

La primera etapa está casi lista y el proyecto comprende la construcción de un circuito peatonal hasta la calle San Juan.

La idea es unir un circuito turístico peatonal desde la plaza 25 de Mayo, o incluso extender un poco más porque se tratar de conectar la calle San Juan, por la avenida Italia y la parte de atrás del convento San Francisco para poder vincularla con esa zona y que la gente pueda tener un circuito peatonal a la vera del río Paraná.

En el cuarto sector, constituido por el Paseo de la Madre y la Punta San Sebastián, la propuesta es plantar la mayor cantidad de árboles posible para resguardar a los ciudadanos de las altas temperaturas.

Un mercado que funciona desde 1987

Los puesteros fueron trasladados del Mercado de Junín al puerto a fines de 1987, durante la gestión de la liberal Ana María Pando.

“Mi mamá tenía un puesto de flores y Pando nos aseguró que en el puerto íbamos a estar mejor. No se equivocó. Hace 35 años que estoy acá”, dijo a El Litoral Miguel Benítez, uno de los puesteros más antiguo del lugar.

Miguel vende ropa que trae de La Salada. “Nos compra mucho la gente del interior, los capitalinos casi no. Antes traíamos ropa de Paraguay, pero después no convenía. Durante la pandemia la comercialización fue online. Mis hijos se ocupan de la venta online, yo mucho no entiendo. Pero nos va bien”.

De acuerdo con el relato del vendedor, el único problema en el puerto es el estacionamiento. “Al no permitir que estacionen los clientes, se dificulta la venta”, explicó. Cada uno de los puesteros paga luz, tasas municipales y un monto anual por el local que ocupan, que ronda los 10.000 pesos.