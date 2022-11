Contundente gesto de Rodrigo De Paul luego de su separación con Camila Homs

Si bien las miradas están puestas en cómo avanza la relación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, en el último tiempo surgió una fuerte versión de que la pareja estaría atravesando una fuerte crisis. Sin embargo, después de que algunas fotos de la parejita paseando en la vía pública desestimara estas versiones, el futbolista tomó una contundente decisión.

Tal como lo mostró Estefi Berardi en Instagram Stories, en una de las fotografías que tiene a De Paul como protagonista para la última edición de la revista Rolling Stones Argentina, se ve su torso desnudo con un llamativo tatuaje.

De Paul se tapó el ‘Cami’ que se había tatuado en homenaje a la madre de sus pequeños Francesca y Bautista, con una paloma que recorre gran parte de su cuerpo.

Semanas atrás, Luli Fernández había dado que hablar al lanzar una fuerte información sobre Rodrigo y la cantante: "Del entorno de Camila Homs lo que me dicen es 'probablemente te salgan a desmentir porque está decidido que la noticia se de después del mundial’, pero me dicen que es un hecho, que la separación está concretada y que no habría vuelta atrás", afirmó la panelista de Socios del Espectáculo.

Ciudad Magazine