El presidente de México pidió que Twitter garantice calidad antes del cobro

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió ayer al magnate Elon Musk garantizar que Twitter sea confiable y de calidad antes de implementar su plan de cobrar 8 dólares por las cuentas verificadas, tras adquirir la poderosa plataforma que agrupa a 237 millones de usuarios, tras una prologada batalla legal.

“Estoy esperando si van a liberar al pajarito, porque todavía no he visto nada, solo que quieren cobrar (…); nos tiene que dar primero una prueba de que va a ser un medio confiable y con ética (…); primero, una tregua de un año, que demuestre que ya se limpió Twitter, que ya no hay bots (robots), que ya no se engaña a nadie”, dijo en conferencia de prensa López Obrador, uno de los presidentes de Latinoamérica con más seguidores, más de 9 millones

“No le hace (importa) pagar, pero a ver, primero una tregua de un año, que demuestre que ya se limpió Twitter, que ya no hay bots, que ya no se engaña a nadie, que hay transparencia, que es una regla de oro de la democracia, que hay libertades, que no se va a censurar a nadie”, indicó Amlo.

Sus declaraciones se producen una semana después de que Musk, uno de los hombre más ricos del mundo, se convirtiera en el propietario único de Twitter tras pagar 44 millones de dólares, con la promesa de garantizar la libertad de expresión, según su perspectiva, y un plan para cobrar 8 dólares por verificar las cuentas.

Musk informó ayer que formará un comité para evaluar la política futura de la plataforma.