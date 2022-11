Un estudiante de la Unne premiado por una investigación periodística

Verónica Tosutti

De Corrientes a Buenos Aires, Fabricio Gimenez, un estudiante de la Universidad Nacional del Nordeste, ganó el premio a la mejor investigación periodística de Fopea. El investigador premiado, de 24 años, es de Chaco, pero reside en la capital correntina realizó un trabajo de investigación sobre el estado de las veredas en la ciudad y el problema que esto genera en las personas con discapacidad.

La investigación titulada “El estado de las veredas en Corrientes y el problema que esto genera en las personas con discapacidad” fue seleccionada entre las 5 mejores y premiada por el Foro de Periodismo Argentino y reconocida de manera internacional por James Rowe, el ex Washington Post y asociado de Fopea.

El distinguido trabajo fue aplaudido en la noche del viernes en el Teatro San Martín por cientos de periodistas de larga trayectoria. Luego de que anunciaran al ganador, el joven -sorprendido- subió a recibir su premio y dio las gracias a todas aquellas personas que lo acompañaron en el proceso, contó cómo fue la realización del trabajo y las 15 horas de viaje de Corrientes a Buenos Aires.

El joven estudia actualmente la licenciatura en Comunicación Social, en la Universidad Nacional del Nordeste. Se dedica tanto a la investigación como a la creación de contenido en redes sociales. Gracias a la donación de sus seguidores en su cuenta de Instagram @cines.poilers pudo pagarse más de la mitad de su viaje para poder viajar a Buenos Aires y recibir el preciado premio. El joven, que investigó sobre el estado de las veredas en Corrientes, compartió el escenario junto con otros periodistas, como Mariel Fitz Patrick de Infobae, Ricardo Brom de La Nación, y Emilia Delfino de elDiarioAR. Además de Daniel Enz de revista Análisis y Carolina Amoroso de Canal 13 y TN.

Fabricio Gimenez indicó a El Litoral que “la idea surgió porque me llamó la atención el estado de las veredas, son angostas y se encuentran en pésimas condiciones. Por eso pensé en cómo afectaba esto a las personas con discapacidad que tienen que desplazarse diariamente por esos espacios”.

En el 2019, el joven comenzó a interesarse por la inclusión de las personas con discapacidad y realizó junto con sus compañeros un spot publicitario para la cátedra de Periodismo Audiovisual I sobre una realidad social. Allí desarrolló, junto con sus compañeros, el proyecto sobre discapacidad y se encontró con el periodista Ulises Coutinho, que tiene discapacidad motriz, quien fue la inspiración de Fabricio para llevar a cabo el trabajo que lo llevaría a consagrarse como el gran ganador de los premios Fopea.

Dos años más tarde, comenzó a confeccionar la investigación y a documentar el estado de las veredas en la capital correntina. Realizó un audiovisual llamado “Más que sumar”, en el que abordó la temática de educación y cómo las personas con discapacidad deben adaptarse al sistema educativo. El trabajo constó de 6 capítulos en el que diferentes personas contaban su realidad.

En paralelo, hizo un pódcast en el que incluía a dos compañeros de la carrera de Comunicación Social con discapacidad que hablaban sobre su día a día. Además, incluyó las visiones de diferentes profesionales que opinaban sobre las leyes de accesibilidad que no se cumplían en la capital correntina. En el pódcast se denunciaba la poca visibilidad por parte de los medios y de no incluir las voces de los principales actores.

“Para darle voz a las personas con discapacidad, se me ocurrió hacer un pódcast. Se me ocurrió contraponer lo que se dice en los medios con la visión de Maxi y Ulises que son dos personas a las que nunca se les dio voz”, señaló Fabricio a El Litoral. Debido a que no existe ningún tipo de relevamiento sobre las veredas que se encuentran en malas condiciones en Corrientes, para recolectar datos, Fabricio y Milena, su novia, fotografiaron las veredas del Cambá Cuá, uno de los barrios céntricos de la ciudad que es frecuentemente transitado.

Con el análisis de los datos recogidos en el casco céntrico, el joven realizó un mapa interactivo en el que demostraba la cantidad de veredas que se encontraban en mal estado. Las imágenes retrataban la veredas rotas, rampas de acceso en mal estado, baldosas salidas, desniveles entre veredas sin rampas para sillas de ruedas y aceras a 1 metro de altura que resultan peligrosos para personas con discapacidades. Estos resultados fueron obtenidos en un recorrido de 5,88 km, en un periodo de tiempo de 116 minutos. En el que se reconocieron 102 faltas graves a las reglamentaciones de accesibilidad de las personas con discapacidad. Se contabilizaron 17 faltas graves en cada kilómetro recorrido. Esto, sin duda, devela el estado de las veredas en ese sector de la ciudad y cuánto afecta a los transeúntes con discapacidad.

“Salí a fotografiar junto con mí novia las veredas del Cambá Cuá, que es el barrio en donde vivimos. La realidad que mostramos es una de las zonas más céntricas, no me quiero imaginar lo que pasa en los barrios periféricos”, señaló Fabricio a El Litoral.

Las personas con discapacidad motriz o visual deben buscar alternativas para circular ya que las veredas se encuentran obstruidas tanto por el mal estado o por vehículos estacionados en lugares no habilitados. A causa de esto, las personas ciegas deben improvisar en la vía pública ya que hay baldosas salidas o pozos que les provocan tropiezos y les hace perder la referencia. En el caso de las personas en sillas de ruedas deben movilizarse por la calle y parando a los autos para poder cruzar.

La investigación se realizó con la idea de buscar un cambio estructural para la inclusión de las personas con discapacidad. Se presentó en agosto de este año y hace una semana atrás fue seleccionada como una de las 5 mejores investigaciones por prestigiosos jurados y fue premiada por el Foro de Periodismo Argentino, reconocido por James Rowe.