No habrá recolección de basura y se espera corte de luz en un barrio

Por el asueto administrativo hoy no habrá recolección de residuos y estarán cerradas varias dependencias municipales. Por el Día del Empleado Municipal no se recolectarán los residuos, y la mayoría de las dependencias administrativas comunales no atenderán y sólo se mantendrán guardias en áreas operativas necesarias. Además no habrá luz de 8 a 12 en el barrio Laguna Soto, ET Golf Club hasta el acceso a Santa Ana y zonas de influencia.

Para hoy, la recolección de residuos no pasará en ningún turno, y tampoco se brindará el servicio de recolección diferenciada, por lo que solicita a los vecinos colaborar no sacando este día la basura a la vía pública. A su vez, estarán habilitados los Puntos Verdes dispuestos en distintos espacios públicos.

Por el asueto administrativo no atenderán las Salas de Atención Primaria de la Salud (Saps) y los Centros de Testeos Epidemiológicos. La Dirección General de Defunciones, ubicada en calle 25 de Mayo 1132, funcionará con guardia de personal, de 7 a 19, sólo para trámites inherentes a inhumaciones, introducción de cenizas y traslados de carácter urgente. En tanto que los cementerios San Juan Bautista, del barrio Virgen de los Dolores, y San Isidro Labrador, de Laguna Brava, abrirán de 8 a 18 para visitas e inhumaciones.

Los puntos de atención Sube estarán cerrados por el asueto municipal, razón por la cual no se otorgaron turnos. La dependencia contará con una guardia de inspección y se confirmó además que el estacionamiento medido se cobrará sólo de 7 a 13. Acor no abrirá sus puertas para la atención al público, lo mismo sucederá con el Centro Emisor de Licencia de Conducir, la Caja Municipal de Préstamos, y el resto de las dependencias administrativas.