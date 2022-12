Ginette Reynal contó cómo quedó la relación con su primo luego de contar que fueron novios

Gran revuelo provocó Ginette Reynal cuando, en su última visita al programa de Telefe PH, que conduce Andy Kusnetzoff, contó que había tenido una historia de amor con su primo. El tiempo pasó, las aguas se calmaron y en entrevista íntima con Pronto, la ex modelo y actual protagonista de obra Sex viví tu experiencia, habló a fondo sobre el tema.

-Fuiste noticia cuando declaraste que tuviste una historia de amor con un primo hermano más chico que vos y eso generó mucho ruido para afuera.

-Mucho, muchísimo ruido generó. Lo conté en PH con muchísima más liviandad que con la que se lo tomó. Para mí es un lindísimo recuerdo, es alguien que amaré toda mi vida y además es mi primo hermano, así que me lo voy a cruzar sin parar el resto de mi vida. Tengo una excelente relación con él y con su familia. Se supusieron y se armaron un montón de cosas que no tienen nada que ver. Lo que pasa es que la gente está muy al pedo y habla por hablar. No tiene cosa mejor que hacer.

-¿Te arrepentís de haberlo contado?

-No, no me arrepiento para nada. No me arrepiento porque es la realidad. Tuve una historia de amor lindísima con una persona que voy a amar siempre. Que respeto incluso a su pareja porque él está en pareja y se generó mucha cosa rara cuando en el programa Pablito Tamaginini me preguntó si volvería con él y yo le contesté que sí. En realidad, lo que quise decir es que él siempre va a representar a una persona que amo con todo mi corazón. Volvería a vivir esa historia pero no es que yo volvería con él a ponerme de novia ahora si me llama por teléfono para volver. La historia terminó y se cerró esa forma de amor de pareja.

-¿Fue en buenos términos el final?

-Sí, terminó bien. Sí, sí. No soy una persona conflictiva en ese sentido, aunque me enoje o nos enojemos con alguna ex pareja. Siempre a la larga trato de encontrar la forma de recomponer y decir “ya está, demos vuelta la página”. Porque me parece que el amor no muere nunca. Lo que mueren son las formas del amor. El cariño y el afecto estarán por siempre.

-¿Pudiste hablar con tu primo después de estas declaraciones públicas?

-Tuve, sí, una charla con él porque se puso muy mal obviamente por su mujer y todas las repercusiones que hubo. No quise jamás faltarle el respeto a ninguno de los dos ni nada de eso. Al contrario, simplemente quise contar una linda historia de amor y nada más.

-Se habló mucho del incesto.

-Sí porque yo usé esa palabra de manera equivocada. Después justamente lo busqué, lo investigué y las relaciones entre primos no se consideran incesto. Incesto son las relaciones con familiares sanguíneos directos, como un hermano, un hijo, un padre. ¿Está aclarado el tema?

Fuente: Pronto