Maluma, Daddy Yankee, Alejandro Sanz y Don Omar, el apoyo de los artistas internacionales

El viernes por la tarde fue todo emoción y sufirmiento para los argentinos que vivieron la clasificación de la Selección a la próxima instancia de Qatar 2022. Argentina iba ganando 2-1 cuando en los ultimos segundos de los minutos adicionales Países Bajos empató el encuentro, se dio pase a jugar el tiempo suplementario y luego a la definición desde el punto penal donde pudieron sellar su pase a las semifinales.

Miles de mensajes se replicaron en las redes sociales de diferentes famosos a nivel internacional. El mundo de la música no se quedó atrás y también expresó su felicidad y apoyo por la Selección. Aquí, algunos de ellos:

Alejandro Sanz por su parte le dedicó varios tweets a la Albiceleste donde mostró como iba viviendo el partido con muchos nervios y su palabras finales post clasificación: "Argentina, como me has hecho sufrir y gozar".

Maluma quién estuvo presente en el día de la inauguración del mundial en el Fifa Fan festival escribió: "Arriba Argentina".

Don Omar también dejó su mensaje con un emotivo posteo de una foto junto a Diego Maradona acompañado de las siguientes palabras: "Yo sabía que desde arriba nos ayudarías".

Daddy Yankee se expresó con un "Argentina" acompañado de emojis además de un vídeo donde vio la definición del partido junto a su equipo de trabajo horas previas a su show en New York.

Residente dejó un emotivo mensaje describiendo todo lo que le regaló la Argentina: "La voz de la negra Sosa, desvelarme con Fito, la charla con Spinetta, el sofá de Calamaro para dormir, una cena con Gustavo, mi primera empanada de humita, un trago con Charly, el beso que me dio el Diego antes de irse. Me enamoré, mí hijo y ahora esto" y agregó junto a unos emojis: "Estoy en deuda". Y además en otro tweet propuso: "Estatua para el Dibu" y se ofreció: "Yo me apunto para unos versos".

Carlos Baute y su hijo a puro nervio en los minutos finales del partido.

