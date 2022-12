Aseguran que peligra la producción de limones y que se dispararán los precios

Productores de limón aseguran que peligra la producción y se dispararán los precios por las importaciones. La presidenta de la Asociación de Citricultores de Bella Vista, Elsa Rangoni, confirmó que se habla de una pérdida de producción del 80 %. Detallan que se debe traer la fruta de otras provincias y esto dispara los precios.

“El panorama es poco alentador. La realidad es que hay poca fruta y poco limón en Bella Vista a causa de lo que venimos acarreando.

Las plantas se estresaron, no están produciendo lo que realmente tienen que producir. Todo perjudica y eso hace que tengamos poca producción de limón”, mencionó la trabajadora a radio Bella Vista.

Según indicó también, las frutas que logran crecer ya no son como antes y fueron alteradas. “Por lo que sufrió la planta, a su vez la fruta tiene poco jugo, se saca muy verde el limón y lo venden así”, sostuvo.

En ese sentido, confirmó que esta realidad trae aparejado un aumento de precios. “Para la gente, la preocupación es el aumento de precios. Gente que tiene empaque, viene de Tucumán, lo trae y vende a bajo precio, entonces nosotros tenemos que vender aún a menor costo”, explicó. “La falta de lluvias complica el escenario productivo y hasta el momento, cargamentos tucumanos son los únicos que pueden paliar la escasez de la fruta en la región”, agregó.

Sobre cómo salir de esta situación indicó que las lluvias son la salida.

“La realidad es que necesitamos una buena lluvia, lo del otro día fue espectacular pero no fue suficiente. No es lo mismo regar que el agua de lluvia, para la planta no es suficiente”, mencionó al respecto de las lluvias de la semana pasada en el interior.

“Entre Ríos está llevando de Corrientes el limón en esta época, así que se trae de Tucumán por el bajo costo, porque hay demasiada cantidad; entonces el precio baja. En Bella Vista, hay escasez por eso se eleva el precio. En realidad se habla de pérdida más que de producción, alrededor de 70-80 %”, indicó Rangoni.

Además cabe recordar que, en junio de este año, productores de la zona confirmaron que debieron tirar la cosecha de limón por falta de combustible. Los bajos precios, el aumento de los fletes, más la escasez de combustibles, especialmente gasoil, fueron los principales factores que de pérdida de cosecha según había indicado Oscar Barbera, secretario de la Asociación de Citricultores de Bella Vista en aquella oportunidad a La Nación.

El Gobierno de Corrientes, a través del Ministerio de Producción, continúa con el desarrollo del Plan Limón. Llamado, técnicamente, Desarrollo de Nuevas Cuencas Limoneras en la Provincia de Corrientes, se inició a mediados de 2019 y está dirigido a pequeños productores con disponibilidad de tierras de hasta 5 hectáreas.

La Provincia financia y provee los plantines cuya inversión será devuelta en fruta, al valor de la planta en ese momento, con el siguiente esquema: 10 % en el 2º año, 20 % en el 3º año, 20 % en el 4º año y 50 % en el quinto y último año.