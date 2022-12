Se realizó por primera vez el centro comercial a cielo abierto

Con una modalidad de semipeatonal, el fin de semana largo fue el momento utilizado por las autoridades de Goya para desarrollar un proyecto que ya fue pensado hace tiempo: el centro comercial a cielo abierto. Según indican las autoridades, evaluarán los resultados de la prueba piloto para definir establecerlo de forma regular.

La Municipalidad de Goya estableció durante este fin de semana largo que una parte de la calle José Gómez se convierta en un espacio de recreación y de paseo. Agustín Riveira, director de Movilidad Urbana Sustentable, dijo a medios locales que dialogarán con comerciantes y vecinos para evaluar su funcionamiento. “Lo que se hizo fue una demarcación horizontal, línea amarilla que significa no se puede adelantar. Por ahí a eso le completamos con separadores físicos, con planteros, maceteros y bancos de plaza, tratando de lograr la mayor seguridad posible para que el peatón camine por esa extensión”, detalló a FM Norte.

“Es una buena propuesta pero si no es aceptada, buscaremos otra cosa, volveremos con otra alternativa diferente. Pero si no se genera un debate, la ciudad seguirá en un status quo donde damos unas vueltas para conseguir el estacionamiento en el lugar más preciso para bajarnos y no tener que caminar, y no es una ciudad chica”, dijo Riveira.

“Se trata de cambiar el paradigma de movimiento de Goya. Esta es la primera prueba piloto. La idea no es nueva. Está implementada en muchos lugares, pero creemos que todos los cambios tienen que ser conversados, cambios donde la sociedad entienda la necesidad de hacerlo. Quisimos hacer la prueba piloto en la calle José Gómez. Se quiso generar infraestructura para el peatón, como también generar beneficios para los comerciantes”, indicó.

El funcionario además explicó que el proyecto apunta a reducir el conflicto de tráfico en la zona. Según indicó, es muy complicado encontrar lugares para estacionar debido a la cantidad de motocicletas estacionadas en la zona. Por ello, esta fue una prueba piloto que buscarán establecer como fija.

“Debemos poner cartelería, arbolar el centro, empezar a generar debate. Vamos a probar, ver cómo somos los goyanos, cómo estamos preparados para los cambios y empezaremos a analizar junto con las instituciones comerciales, consumidores que evaluaron la semipeatonal y veremos si tiene aceptación, o no, e iremos encarando intervenciones permanentes”, sostuvo. “Iremos avanzando en otras propuestas parecidas que tengan que ver con la movilidad urbana”, anticipó Riveira.