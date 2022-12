Hernán Valenzuela: “Para pasar tendremos que ganar sí o sí”

Ferroviario cayó por 3 a 2 en su visita a América de General San Martín en el juego de ida por la segunda fase eliminatoria del Torneo Regional Federal Amateur (Trfa) 2022/23, por lo que ahora está obligado a vencer por dos goles en la revancha para pasar a la siguiente instancia del certamen.

La versión del domingo en cancha de Falucho no fue la mejor del Tren Verde en el certamen, con un primer tiempo en el que fue superado en todas las líneas.

“Sin duda que ellos están acostumbrados a jugar en ese tipo de cancha, y aunque quizás no se notó tanto, creo que estaba peor que la de Defensores de Vilelas, porque no es pareja, tiene muchos pozos y tacurúes, aunque no es excusa”, explicó Hernán Valenzuela.

El jugador señaló que el juego “se nos complicó de entrada porque se encontraron con un gol de otro partido, enseguida hicieron el segundo de tiro libre que nos durmió y del que no nos pudimos recuperar, y cuando quisimos reaccionar, un rebote en el área les quedó al delantero de ellos y convirtieron el tercero cerca del final”.

Valenzuela reconoció que “si seguía diez minutos más el primer tiempo creo que nos hacían otro gol porque no le encontrábamos la vuelta al partido. Ellos se defendían con cinco abajo y metían el pelotazo para buscar la segunda pelota, que siempre nos ganaron, y esa creo que fue la clave del partido”.

Contó que “en el segundo tiempo corregimos. Pablo (por el DT Suárez) hizo un cambio táctico, nos pidió que ataquemos y hagamos dos goles; por suerte se nos dio y es por algo. Además, quedamos con tres en el fondo, nos adelantamos unos metros en el mediocampo y comenzamos a desbordar por afuera”.

“Si bien el partido fue muy disputado y nos costó hacer más de dos o tres toques seguidos, pusimos actitud, nunca bajamos el ritmo y ellos comenzaron a sentir físicamente el esfuerzo que hicieron en el primer tiempo”, manifestó.

Respecto a los goles que encontraron en el complemento, dijo que en el primero “fue una pelota que Gonzalo (Ramírez) quiso combinar conmigo, el defensor leyó bien el pase y lo interceptó, pero la pelota le volvió a quedar a mi compañero que tiró el centro, alguien bajó en el área (Tito Valenzuela) y Amarilla que entraba pudo empujar al gol”.

“Por suerte a lo último me salió una jugada por la izquierda, donde dejé a varios rivales en el camino, en el cruce casi me gana el central, pero alcancé a tirar larga la pelota y antes que traspase la línea mandé el centro que le quedó a Gonzalo (González), que cuando estaba por definir le punteó la pelota un defensor con suerte que le cayó a Magri, que pudo descontar, y gracias a Dios tenemos vida aún en el torneo, porque una diferencia de dos o tres goles nos habría complicado para la revancha”, continuó.

Valenzuela expresó que “así como dije que si seguía el primer tiempo nos podrían haber hecho el cuarto gol, también estoy convencido de que de tener unos minutos más sobre el final del partido podríamos haber llegado al empate, porque los jugadores de América estaban agotados”.

“Creo que en la cancha de Boca Unidos vamos a poder jugar de otra manera, podremos desplegar nuestro juego y ellos van a tener que correr el doble. Igual, tendremos que jugar con los dientes apretados porque no es un rival fácil, por algo le ganaron a Villa Alvear en su cancha”, palpitó.

Finalmente, Valenzuela manifestó que “para pasar (de fase) tendremos que ganar sí o sí, por eso considero que es un buen resultado el que conseguimos, sobre todo por cómo se presentó el partido en el primer tiempo, por más que hayamos perdido”.

(RP)