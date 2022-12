El expresidente de Perú le pide a Fernández que reúna urgente a la Celac

El expresidente de Perú Pedro Castillo le pidió al Alberto Fernández y a Santiago Cafiero que convoquen a una reunión “urgente” de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) para denunciar lo que consideró un “golpe de Estado” en su contra, tras ser destituido y detenido.

Se trata de los términos de una carta llegada este miércoles a Buenos Aires, y que según una nota de Natasha Niebieskikwiat aparecida ayer en Clarín, “incomoda fuertemente al Gobierno”.

“Solicito a la presidencia pro tempore, conducida por el presidente de la hermana república de Argentina, don Alberto Fernández, convoque una reunión de urgencia de Ministros de Relaciones de Exteriores para que se discuta la situación de quiebre del Orden Democrático y Constitucional del Perú”, dice la carta de Castillo a Fernández y Cafiero, cuando en realidad fue él el que, buscando eludir un tercer intento de destitución de un Congreso férreamente opositor, dio un fallido autogolpe el 7 de diciembre. Entonces ordenó cerrar el Congreso y anunció que gobernaría por decreto. Pero lo destituyeron.

El detenido exmandatario, respaldado por el mexicano Andrés Manuel López Obrador, el colombiano Gustavo Petro y el eje bolivariano, le pidió a Fernández y Cafiero que se cree una “comisión urgente” de cancilleres que viaje a Perú y vea lo que llamó su “detención arbitraria”.

Denunció que se violan sus derechos humanos y los de la población civil en medio de un clima social en el que hubo una veintena de muertos en enfrentamientos de sus partidarios y las fuerzas policiales que ya no le responden. Castillo desde su prisión preventiva viene arengado a que haya una revuelta en las calles.

Tras haber firmado un comunicado junto a México, Colombia y Bolivia que condenaba la destitución de Castillo y en cuya letra chica prácticamente que se reclamaba su restitución en el poder, Fernández y Cafiero se llamaron a silencio mientras la tensión escalaba entre Lima, México y Bogotá, de posiciones injerencista por completo en la crisis peruana.También la llamada Alianza para los Pueblos de Nuestra América (Alba), que está dentro de la Celac, acaba de denunciar que el que sufrió el Golpe de Estado es Castillo. Esta alianza de la izquierda más radical, busca sacarle la presidencia del foro latinoamericano y caribeño a Alberto F.

Según fuentes oficiales, no hay clima para convocar reunión por Castillo. Por empezar, la Celac no hizo pronunciamiento alguno reconociendo a Castillo después de su destitución, por lo cual, reconoce al gobierno provisional de Dina Boluarte. Las decisiones en este foro se toman por unanimidad y desde el vamos no habría consenso para cambiar la posición actual.