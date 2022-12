Sufrió el incendio de su casa, logró sacar la bicicleta y ahora se la robaron

Un joven denunció que fue amenazado con un cuchillo y le robaron su bicicleta el miércoles por la noche en el barrio Lomas de la ciudad de Corrientes. Ahora, pide ayuda para encontrarla porque necesita trabajar.

“Hace poco se quemó mi casa y lo único que pude salvar fue mi bicicleta y ahora me robaron lo único que tenía y no sé que voy a hacer”, dijo a ellitoral.com.ar Oscar Figueroa.

El hecho ocurrió en la esquina de San Francisco y Turín, cuando el joven se trasladaba con el rodado y dos ladrones iban en una moto Yamaha YBR negra y lo increparon con un cuchillo.

“Yo sentía que venían atrás mío, eran dos personas vestidas de negro”, indicó el dueño de la bicicleta, Oscar Figueroa.

“Me dijeron que me quede quieto y me sacaron un arma blanca y ahí yo me caí de la bici. También tenía mi celular en la mano, agarré mi celular y me fui para la vereda. Ellos levantaron mi bici y se fueron”, expresó el joven.

En ese momento no había nadie en la calle, luego los vecinos salieron pero “ya era tarde y no pudimos hacer nada porque ellos aceleraron y nadie pasaba por la calle para seguirles”, indicó Oscar.

“Yo tampoco me estoy por quedar quieto, estoy por buscar mi bicicleta porque estuve mucho tiempo para tener mi bici y ahora voy a recuperar cueste lo que cueste”, afirmó.

La bicicleta es una SLP, color negra con rojo y en las ruedas tiene detalles de color naranja.

Oscar es un joven del barrio Lomas, es albañil y actualmente se encuentra sin trabajo. Usaba su bicicleta para entregar currículos en diferentes lugares.

Quienes tengan información de la bicicleta, pueden llamar a Oscar al: 3794070175 y serán recompensados.