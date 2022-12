Alin Birgu, el alumno rumano que representará a Corrientes en el Parlamento Internacional

Alin Birgu es un estudiante de origen rumano que cursa en la Escuela Técnica Francisco Pinaroli de Goya y representará a Corrientes en el Parlamento Juvenil Internacional 2023. El joven habló con El Litoral y reconoció que le sorprendió la elección.

Semanas atrás, en la instancia nacional del Parlamento Juvenil, fue elegido para representar a Corrientes en el Parlamento Internacional que tendrá lugar el año próximo en fecha y país a definir.

El estudiante de 16 años vive en la ciudad correntina hace seis años. Llegó a los 10, después de vivir en Rumania y Chipre. Su padre es argentino originario de la localidad donde reside y su madre es del país donde el joven nació.

“Viví un tiempo en Rumania y me mudé a Chipre donde hice parte de la primaria que era británica y se hablaba en inglés y en griego. Después, me mudé a Goya porque mi papá justamente es oriundo de esta ciudad. Hablo mi idioma de origen fluido, conozco ese país, pude irme de vacaciones allá, así que conozco en general todo”, contó Alin.

Con respecto al parlamento, comentó que es un debate que se organiza a nivel secundario donde se hablan temáticas sobre derechos humanos, educación sexual e integración latinoamericana, entre otras cuestiones. “La idea es mejorar las problemáticas escolares”, aseguró.

“Creo que para marzo se establecerá la fecha, todavía no se definió el país. Esto es solo para el Mercosur, por lo tanto, serían países de sudamérica. Así como yo represento a Corrientes, las demás provincias también tienen su delegado, después queda uno que represente al país. Es una linda experiencia y esto suma bastante”, comentó Birgu a El Litoral.

Asimismo, manifestó que fueron sus compañeros quienes votaron para que pueda llegar a esta instancia. “Estoy agradecido por eso porque tuvieron la confianza de elegirme a mí”, dijo.

“Tengo alguna idea de lo que tengo pensado hablar, pero mucho no puedo decir sobre la propuesta. Cuando me vaya hablaré de la problemática que hay en Corrientes sobre situaciones que no solo suceden en Goya sino también en Santo Tomé, Lavalle y Virasoro. Eso está en la propuesta, ya hay un acta hecha y tengo que estudiarlo y prepararlo”, aseguró el joven estudiante sin querer dar más detalles.

Igualmente Birgu, explicó que en instancias anteriores pudo debatir y elegir en la temática llamada “jóvenes y trabajo” e indicó que una situación que le tocó vivir de cerca con un compañero que tuvo que abandonar la escuela para trabajar y por eso ideó un proyecto.

“Propuse hacer un banco de apuntes hecho por alumnos voluntarios, de resúmenes; entonces, los jóvenes podrán trabajar y si no pueden asistir a la escuela que tengan a disposición el acceso al material de estudio. Esto sería para que no abandonen la educación”, resaltó.

Asimismo, al hablar de su futuro aseguró que le gustaría estudiar alguna carrera universitaria orientada a la economía o la administración de empresas. “Me gustaría dedicarme a la política, a mi me gusta ayudar y esto lo hago en representación de todos los alumnos para que sepan que se los escucha y que hay alguien que está ahí para ellos”, agregó.

(GGC)