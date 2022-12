Gran Hermano 2022: el duro cruce entre Alfa y Julieta que generó un quiebre en la casa

Las peleas en la casa de Gran Hermano escalaron en los últimos días y las relaciones se tensaron. En este caso, Julieta se enojó con Alfa porque asegura que habló mal de Daniela, una de sus amigas dentro de la casa. Todo terminó en gritos y escándalo, hasta tuvieron que frenarlos.

“Alfa, ayer estabas hablando mal de Dani”, inició la influenciar. Sin embargo, Walter lo desmintió, pero le dijo una frase que no gustó tanto: "No, no estaba hablado mal, perdóname. No, nena, no te lo permito". Por eso, ella no se quedó callada: “no me gusta que me digas nena, ¿quién sos para decirme nena? A mí no me vas a decir así”.

La justificación de Alfa tuvo que ver con la actitud de Daniela de tener sexo en el cuarto con presentes. “No. Una tipa que se acuesta en un dormitorio adelante de diez tipos y está garc... como una perra, no es una dama", expresó.

Pero a Poggio no le convenció mucho su opinión y aseguró: “Me parece cualquiera lo que decís. Todas las mujeres son unas reinas. Qué no, Alfa. Todas las mujeres son unas reinas". Y sentenció: “Siempre criticás a todos”.

