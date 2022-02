Tucu López, sobre Sabrina Rojas: "No está tan lejos de querer tener hijos"

Cuando a Tucu López le consultaron sobre la posibilidad de convertirse en padres con Sabrina Rojas, el conductor respondió en Agarrate Catalina que “ lo venimos hablando, es algo que está constantemente en nuestras charlas. Capaz la tengo que convencer, tampoco es que está re lejos de querer”.

De tal modo, se refirió a la relación con los hijos de Sabrina y Luciano Castro a lo que respondió que “invierto mucho en que el vínculo crezca. Con los niños me llevo muy bien por naturaleza, estamos mucho tiempo juntos, pero no vivimos juntos. Nos convertimos en campeones mundiales de armar tetris”.

Luego, compartió los sentimientos que tiene por su novia y expresó que “yo me despierto todos los días al lado de Sabri y no puedo entender a la mujer que está al lado mío, pero me pasa por todos lados. Es muy romántico, pero es lo que me pasa. Más allá de su belleza física, la veo y me parece un ser humano hermoso que ha llegado a mi vida en un momento ideal”.

“Me hace re feliz, no me pasó esto antes, esto que siento hoy no. Estuve en pareja varias veces y no tenía el sentimiento que tengo hoy. Creo que tiene que ver con el momento en el que el universo nos ha cruzado”.