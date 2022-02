Molesta por ruidos de motos, durmió frente al Municipio

La situación parece cómica, de película, un chiste, pero María Irene Hidalgo se hartó de los seguidores y llevó su colchón para dormir frente a la Municipalidad de Alvear en queja por la falta de respuesta a sus reclamos.

“Esto viene desde hace años, es una tortura el ruido de las motos”, dijo la mujer en declaraciones radiales.

La foto de la mujer que dormía despatarrada en un colchón azul frente a la puerta de acceso a la Municipalidad se viralizó hace unos días.

“Yo vivo en el centro de Alvear. Este es un pueblo fantasma, pero a la noche en lugar de chicharras tenemos el ruido de las motocicletas”, se quejó.

La mujer relató: “Esto fue ayer a la mañana (jueves). A mí me despiertan las motos como todos los días, porque solo duermo cuando llueve, si no nadie en el centro duerme porque están las motos, y como hay sequía nadie duerme”.

“A las 4 de la mañana me despierto muy exaltada porque no sé si son motos o es una explosión.

La adrenalina tarda en bajar, llamé a la Policía porque estaba con un ataque de nervios y le dije que iba salir a atacar con un palo a los de la motos, porque no estaba en mi cabales y como no venían volví a llamar. Los entiendo porque las fuerzas de seguridad están atados de manos, no pueden hacer nada”, detalló

“Mi idea era asustarlos a los de las motos, pero volví a mi casa. Los motociclistas seguían pasando. Esperé a que abriera el municipio y agarré el colchón (vivo a una cuadra), entré a la Municipalidad, ingresé a la oficina del Juzgado, acomodé mi colchón y me acosté.

El juez no estaba, mi idea era esperarlo”, agregó Hidalgo. “El secretario de Gobierno entró enfurecido y le dije que llamara a una ambulancia porque no me sentía bien, pero llamó a la Policía para que me sacaran. Salí sola a la vereda y esperé al juez, quien me propuso ver las cámaras para identificar a los motoqueros. Pero nadie puede hacer nada”.

“Tengo miedo. Los seguidores no son gente fácil y ahora cada vez que pasen por casa me lo van a hacer saber”, advirtió.