Un radical al gobierno con parte del PRO

La UCR puja por llegar a la presidencia dentro de Juntos por el Cambio, el gobernador de Corrientes en una entrevista al diario Clarín remarcó que en caso de llegar a la Casa Rosada, “el radicalismo tiene que ser gobierno con parte del PRO. Tenemos que gobernar juntos en base a un proyecto, ideas que no tengan discusión sobre qué vamos a hacer en educación, seguridad, economía, desarrollo, producción”.

“La última vez fue hace más de 20 años, lo de De la Rúa. El radicalismo tiene que dejar de golpearse por eso, porque si no el peronismo no se hubiera recuperado con Isabelita Perón, y de otros golpes y fracasos que tuvo en la historia. Tenemos que empezar a mostrar lo que tiene el radicalismo, renovado con cuadros dirigenciales importantes. Pero no tengo más culpa”, indicó al ser consultado sobre la deuda pendiente con la sociedad de Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa por no terminar su mandato.

Mientras que sobre la posibilidad de ampliar la coalición, Valdés dijo que “me parece bien que se incorporen sectores del peronismo federal al espacio que tenemos. Pichetto está haciendo un muy buen trabajo de construcción de ese peronismo federal porque le está aportando mayor volumen al espacio. Si ganamos la elección que viene, como lo hicimos en las legislativas, tendremos mayoría en el Senado. Nunca pasó, Alfonsín no la tuvo, y Macri ganó pero fue el presidente en la historia argentina con más debilidad en el Congreso. Entonces si gana por buen margen y en las ocho provincias que eligen senadores, vamos a tener un presidente con consenso popular, mayoría en las dos cámaras y que no va a ser peronista. Esto no ocurrió nunca desde 1983 hasta hoy.

Por último, al ser consultado sobre su posible postulación a presidente o vicepresidente en 2023. Valdés remarcó que “hoy soy gobernador de Corrientes, para adelante se verá”.