Bullying en Virasoro: se viralizó un ataque y advierten que es un problema generalizado

Un caso de bullying en una escuela primaria de Virasoro fue difundido a través de las redes sociales. Ocurrió el lunes, y ayer intervino la Dirección de Servicios Educativos de Prevención y Apoyo (Disepa). Desde la cartera advierten que este es un problema general y pidió “no normalizar situaciones”.

El hecho ocurrió el lunes entre compañeros del sexto grado de la Escuela Normal Paula Albarracín de Sarmiento y se difundió a través de las redes sociales por un video que otro estudiante filmó dentro del aula. Cecilia Fernández, mamá del niño de 10 años agredido, dijo que “lo discriminan por ser pobre”.

En el video se puede ver cómo un niño se acerca a su silla, le quita su botella y luego se levanta para empujarlo de su banco. Además, se escuchan gritos pero efímeros por el bullicio del lugar.

“Mi hijo me dijo que lo discriminan por ser pobre y por ser chiquito de contextura. Cuando me contó, lo hizo llorando. Me dijo que lo discriminaban porque tiene la misma carpeta del año pasado y por no tener celular, Todos los compañeros tienen celular y mi hijo no tiene porque no lo permito, es muy chico”, mencionó Fernández en Radio Sudamericana.

“Le hacen bullying porque quiere encajar con ellos. A pesar de que tiene sus amigos en el barrio, él quiere hacer amigos en la escuela”, comentó la mujer. Además, admitió que el niño no da detalles de la situación. “Él no cuenta las cosas, le tengo que sacar con pinzas la información”, mencionó.

Según la tutora, el acoso habría iniciado desde que va a primer grado. “Yo creo que comenzó en primer grado y siempre traté de defender como podía a mi hijo. Va con ellos desde primero y tuvo problemas porque lo tildaban de malo. Yo sentía como madre que era víctima, pero no tenía pruebas. Siempre lo discriminaron por ser más chico de contextura en relación a su edad”, explicó.

“Todo esto me enteré de voz de otra mamá, una amiga. El esposo se había enterado por el video en su trabajo, lo reconoció y me avisaron. Cuando me enteré, ya estaba viralizado, y quien filmó es un nene”, resaltó.

Aunque la mujer dijo que pensó en hacer una denuncia legal, prefirió comunicarse con las autoridades de la escuela primero.

Tras la difusión, desde DiSepa intervinieron en la institución para analizar el caso. Ayer se reunieron profesionales del organismo con tutores de todo el curso y también diagramaron actividades a seguir.

“En este caso en particular el equipo ya está en el lugar. Ya organizó una reunión con los padres y docentes. Primero será con los adultos y luego nos reuniremos con los estudiantes del curso”, mencionó a El Litoral, Julia Sáez, directora de Disepa.

“Son dos menores, donde uno ejerce poder sobre el otro y el otro que no está logrando defenderse ante ese poder”, definió la profesional. Además, confirmó: “Si lo miramos en términos generales, esto es bullying”.

Sobre este caso, la funcionaria admitió que se requiere un trabajo de ambas partes involucradas. “Hay que trabajar desde los dos lados. Primero en el chico que está agrediendo y segundo en la víctima. Descubrir por qué no tiene la fortaleza o herramientas para resolver esta situación sin ir a la violencia y encontrando otros mecanismos”, dijo Sáez.

Sobre esta reunión, Fernández admitió estar de acuerdo con lo expresado por el equipo de profesionales y comentó que los agresores serán sancionados. Además, recibirán un tratamiento psicopedagógico junto a todo el curso.

Comentó que no recibió disculpas por parte de la familia del agresor. Sin embargo, sí de quien filmaba. “La mamá y el chico que filmó se acercaron a pedir disculpas. El chico hizo un video para mi hijo pidiéndole perdón, llorando arrepentido”, contó.

Un problema general

La profesional alertó que si bien este caso particular se viralizó gracias a las redes sociales, este es un problema general que resurge con la vuelta a las aulas luego de la crisis sanitaria.

“Tendríamos que seguir trabajando sobre estas gestiones en las escuelas porque durante dos años esto no se veía, porque estábamos en pandemia y trabajábamos desde la virtualidad”, detalló Sáez. Mencionó que no descartan que hayan ocurrido casos a través de redes sociales e internet, pero que si no se viralizaban, no se descubrían.

“Además, este es un gran problema, porque ya no termina en la escuela. Esto sigue en casa gracias a la posibilidad de estar conectados”, detalló. “Es grave, porque los chicos no tienen herramientas para afrontar estas situaciones, porque se viralizan y las burlas trascienden”, agregó la directora.

Uno de los caminos de respuesta que otorga la funcionaria provincial es que “los padres y docentes deben involucrarse. No naturalicemos nada, porque hay chicos que sufren mucho. No dejemos que esto sea algo de suerte”.

“A veces a los docentes nos desbordan las situaciones, pero estos chicos están sufriendo y no podemos minimizar porque después nos ponemos mal cuando suceden otras cosas”, agregó.

Desde la Escuela Normal, la rectora Nilda Sosa (que actualmente está de licencia) detalló a El Litoral que esta situación se daba en el recreo. “Esto pasa en muchas escuelas, pero ahora se filmó. Lo importante acá es que es una experiencia que podrá servir para otras escuelas y para tener mayor control de los chicos”, dijo.

El niño agredido continuó ayer sus estudios en la institución. “Yo le pregunté si quiere que lo cambiemos de escuela, pero él no me dice nada. Para ir a clases lo consulté y él quiso ir. Yo respeto lo que él quiera hacer y lo voy a acompañar”, cerró la mamá.

