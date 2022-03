Bronca en Virasoro: marchas en repudio a los abusos y maltratos en un hogar de niños

Una multitud salió ayer a las calles de Gobernador Virasoro en repudio y con bronca por el escándalo de los abusos e irregularidades en el Hogar “Rincón de Luz”, donde hace 15 días un menor se suicidó, y se solicitó la detención de la directora por la violación de una adolescente. Los vecinos fueron también a la casa del supuesto abusador y lo escracharon.

Los manifestantes se expresaron con una movilización que se dirigió a la plaza central, zona donde se encuentran los tribunales de la ciudad de Virasoro.

Asimismo, un nutrido grupo marchó luego hacia el domicilio particular de la exdirectora del Hogar “Rincón de Luz”, Sonia Prystupczuk, imputada en una causa por presuntos incumplimientos de deberes de funcionario público que orienta la justicia de Instrucción de la localidad.

El pedido de justicia se remonta a una serie de hechos denunciados, en primera instancia, en abril de 2021, cuando una exorientadora del hogar relató ante el fiscal Julio Cazarré una serie de irregularidades y hechos de abandono de niños y niñas internas.

Pero el jueves recobró vigencia la acusación, luego de que el hermano de una adolescente que vive en la institución acusara a Prystupczuk de prostituirla. La menor habría sido abusada por el supuesto dueño de un local comercial, “Osadía calzados”.

Ese sitio, así como la casa del sospechoso —también mencionado en la denuncia que se formalizó este jueves— fueron escenario de duras protestas anoche. El comercio, incluso, fue saqueado por los manifestantes.

Repudio

Un grupo de vecinos atacó el local del presunto violador de una adolescente del Hogar “Rincón de Luz”. La menor trabajaba en el local mientras permanecía bajo la guarda de la entidad en la que viven niños, niñas y adolescentes hasta cumplir la mayoría de edad.

Los ciudadanos se congregaron frente al local comercial de la persona sindicada como la responsable de haber violado a la chica de 14 años. Apedrearon el lugar, lo destrozaron, mientras pedían justicia y gritaban “violador”. La policía debió recular al ver a la muchedumbre enardecida, contaron a El Litoral los testigos del hecho.

Hubo quienes además se llevaron cosas del local: ropa, maniquíes y zapatos.

El dueño de la zapatería es el principal sospechoso de haber abusado sexualmente de una menor que trabajaba en el local, mientras permanecía de pupila en el Hogar “Rincón de Luz”.

“Los chicos dormían en el piso por el calor”

Leandra Álves trabajó en el Hogar “Rincón de Luz” y fue la primera en denunciar las irregularidades hasta que la echaron. “Hice la denuncia mientras trabajaba en el hogar, pero al otro día la directora me echó; no sé cómo se enteró”, relató a Sudamericana. “El motivo de mi denuncia fue por varios hechos, como la falta de atención médica a los chicos, ellos lloraban porque les dolía la muela, yo le avisaba a la directora, y no pasaba nada”.

Asimismo, agregó que “también por la falta de ventiladores en el hogar, los chicos dormían tirados en el piso porque estaba más fresco, además de la invasión de mosquitos. Yo dejaba todo en el parte diario, pero nadie me hacía caso”.

En cuanto a los abusos sexuales que involucrarían a un empresario local y a una de las menores del hogar, relató: “Todo nos enteramos en el hogar lo que pasó, una de las chicas trabajaba con el tío (empresario) y llevaba a otra chica. Trabajaban juntas y luego nos enteramos de que ese señor mantenía relaciones sexuales con una de ellas”.

“Después de que nos enteramos, la directora nos llamó a su oficina y nos dijo que si nos habíamos enterado lo que pasó con la chica, nos pidió que no nos preocupáramos, que ella ya había hablado a Corrientes”, recordó la mujer.

También acotó: “Luego de un tiempo llegué a mi turno en el hogar y me encontré con un montón de calzados nuevos, ahí me dijeron: ‘el señor de tal tienda los regaló’, y eso denuncié”.