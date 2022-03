En medio del difícil momento personal que vive a poco de que Jorge Rial blanqueara su separación y tras ser dada de alta en el Sanatorio Los Arcos al que ingresó de urgencia por un fuerte dolor en el pecho, Romina Pereiro rompió el silencio e hizo un contundente pedido en las redes.

"Los niños (todos, no sólo mis hijas) son sujetos de derechos, personas con vidas e historias que se van forjando con independencia de sus padres, que tienen otros tantos derechos", comenzó diciendo en Instagram Stories.

Y cerró, tajante: "El más sagrado para mí como mamá. El derecho a una infancia feliz, sana, sin preocupaciones y sin que se vulnere su intimidad. Sólo pido respeto para mis hijas, que todos los niños se merecen. Gracias".

Días atrás, la nutricionista –que tiene a Emma y Violeta, fruto de su relación anterior- había dado una nota a Intrusos donde hizo referencia a su presente sentimental: “No me siento cómoda hablando de algo que tenga que ver con lo privado”, comenzó diciendo.

“Sé que soy familiar de una persona muy pública, pero yo trato de acompañar desde el lado que puedo. Sé que yo soy un poco pública y que quieren saber, pero me siento incómoda y no me sale”, culminó.

QUÉ DIJO JORGE RIAL SOBRE LA SALUD DE ROMINA PEREIRO

Rial habló con el diario y explicó: “Era una molestia muscular por estrés por la situación", haciendo referencia a la polémica desatada tras el anuncio de su separación.

Además, el conductor llevó tranquilidad: “No fue nada grave. Todos los estudios salieron perfectos. Ahora descanso nada más”.

Incluso Rial le confirmó a Clarín que estuvo acompañando a Romina en la casa que compartían en Belgrano tras su salida de la clínica.

Romina Pereiro rompió el silencio tras ser dada de alta y compartió un contundente posteo en las redes: "Pido respeto para mis hijas"

Fuente: Ciudad.com.ar