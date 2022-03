Piñero: “Necesitábamos un triunfo como sea”

Regatas Corrientes cortó una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas el pasado sábado cuando venció como visitante a Oberá Tenis Club. “Necesitábamos el triunfo como sea, por un punto o por medio. Veníamos de cuatro derrotas seguidas, pasando un momento malo que se podría considerar normal en algún momento de la temporada pero había ganar”, reconoció el ala pivote Facundo Piñero.

Los resultados negativos coincidieron, en gran parte, con la ausencia del base santiagueño Nicolás Aguirre. “Está claro que cuando no está el ‘Penka’ sufrimos mucho, no hace falta que yo diga qué clase de jugador es, cómo influye en el equipo, obviamente que lo estamos extrañando pero sabemos que no va a estar algunos partidos más y debemos acomodarnos. Por suerte, pudimos ganar sin su presencia”, afirmó.

En el juego contra OTC fueron varios los jugadores que se destacaron en el goleo y también sobresalió Gary Mc Ghee pero a la hora de tomar los rebotes. “Es el trabajo que aporta Gary, pero es importante que seamos varios los jugadores que podamos anotar en un partido. Nos estaba pasando que teníamos una mala racha y era de todo el equipo, no había alguno que pueda sostener al equipo y ahí se producía nuestro bajón de juego”.

Hoy, Regatas visitará a Comunicaciones para cerrar una nueva salida a la ruta. “Es una gira difícil, los dos partidos son complicados pero bueno, ya metimos le primero”, culminó.