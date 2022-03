Extendieron la licencia de la mamá de Kiara, la nena que espera un corazón

Extendieron la licencia de Laura Reyes, la mamá de Kiara, la nena yapeyuana que espera un transplante de corazón. La resolución ministerial de Corrientes determinó que Reyes podrá volver a Buenos Aires para continuar con el tratamiento de la niña sin perder su cargo como docente.

“Compartimos nuestra alegría con ustedes. Me mandó mi supervisor una Resolución Ministerial. Nos vamos a Buenos Aires a seguir esperando el corazón de Kiara”, detalló Reyes en sus redes sociales ayer por la tarde.

Además, la ministra Práxedes López confirmó a El Litoral este hecho.

Kiara está en el cuarto lugar en la lista de espera del Incucai y desde el 2 de agosto se encontraba en el Hospital Garraham, en Buenos Aires. Sin embargo, al agotarse la licencia de su mamá, como rectora organizadora en el Colegio Secundario Tapebicuá, debieron volver a Yapeyú.

“Yo no puedo estar acá. Si llega un corazón, no llegamos ni con un avión sanitario y no puedo sacar otro tipo de licencia porque es ella la que está enferma, no yo”, había comentado hace un tiempo a Radio Sudamericana.

Respecto al estado de salud de la niña dijo: “Ella se mantiene estable, está controlada, pero no nos dieron mucho tiempo tampoco y me pidieron que agilice lo de mi licencia porque en cualquier momento la pueden llamar.

