La Dpec informa que su personal no realiza inspecciones dentro de los domicilios

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) informa que el personal de esta Dirección no ingresa a los domicilios para realizar inspecciones de ningún tipo, no llama por teléfono a sus usuarios, y no solicita datos personales como cuentas bancarias.

Por lo que se solicita a los usuarios extremar la atención y los cuidados pertinentes para no ser víctimas de personas inescrupulosas con intenciones delictivas.

Y se reitera que toda la información de interés para nuestros usuarios se encuentra publicada en nuestra web: www.dpec.com.ar y en las cuentas oficiales de Twitter, Facebook e Instagram (@OficialDPEC)