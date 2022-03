“La Pilarcita” explicó que es empleada administrativa en la Policía

Daniela del Pilar Acosta, mejor conocida como “La Pilarcita”, salió a desmentir la situación sobre su designación como parte de la Policía de Corrientes y aclaró que está en la institución como administrativa civil.

La mujer se hizo eco de las versiones que circulaban y que la metían en la agrupación, aunque se evidenciaron documentos de lo sucedido.

“Todo esto que se está diciendo es mentira. Nada de lo que se dijo es verdad. No soy policía ni pertenezco a la fuerza policial. Soy personal administrativa civil de la Policía de Corrientes, nada más. No soy comisaria ni oficial. Un personal civil no tiene por qué hacer un curso, para empezar. Además, hoy en día un chico que tenga conocimientos en música y estudió música, tranquilamente podría presentar sus papeles para entrar a la banda”, destacó Acosta en diálogo con el canal 5TV.

“La Policía no está solamente ligada a la seguridad. La banda de música no es la única parte musical de la Policía de Corrientes. El expediente nunca dijo si se relaciona al coro, a Sangre Azul o a la banda de música de la Policía. No pertenezco a la banda de música de la Policía de Corrientes. Al director no lo conozco, además. Solamente sale el expediente, pero nadie me dijo en qué área entraré. El director se adelantó a los hechos, en donde deberían notificarlo de que habría una nueva integrante. Jamás me dijeron esas cosas de la banda de música de la Policía”, indicó.

Por último, “La Pilarcita” se defendió de las acusaciones luego de que trascendiera su supuesta incorporación a la banda musical.

“Lo mío es la música y la amo. Me siento capacitada para la música y nunca pensé en ser policía. Hace muchos años que vengo realizando estos trámites de realización de expediente. No es que porque me llamo ‘La Pilarcita’ quise sacar algún beneficio o algo por el estilo. No soy esa clase de persona”, concluyó.

Según consta en un expediente de la Jefatura de la Policía, “La Pilarcita” se debía incorporar a esta división como personal civil.

En ese marco, los integrantes de la banda de la fuerza provincial emitieron un comunicado que lleva la firma del suboficial mayor, Jorge Eduardo López.

En el documento solicitan que se “contemple la no incorporación a nuestra prestigiosa División Banda de Música de la Policía de Corrientes a la ciudadana Acosta Daniela del Pilar, alias La Pilarcita, quien fuera incorporada a través del expediente 212-00357-2021”.

“El pedido amerita en razón de que va a ser parte de nuestra célebre banda, no compartiendo dicho nombramiento; nosotros somos de carrera policial, venimos desde abajo con más de 34 años de servicio, nos profesionalizamos en la música”, afirmaron en el documento dirigido al jefe de Relaciones Institucionales de la Policía, comisario Sergio Aguilar.

En ese sentido, aclararon que “un personal civil no puede, de un día para otro, aparecer en nuestras filas de banda, dado que el instrumento musical denominado acordeón no existe en ninguna formación de banda a nivel mundial”.

En otro párrafo del comunicado, dicen que respetan la música que hace “La Pilarcita”, pero indican: “Sentimos una violación como policías y a la vez como músicos de nuestra prestigiosa banda”.