Ituzaingó: Valdés denunció un faltante millonario y numerosos pases a planta

El intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés, denunció ayer un faltante millonario y numerosos pases a planta permanente a última hora de la gestión anterior. Detalló que iniciaron una auditoría para brindar un informe, pero que por las irregularidades detectadas no estuvo lista para la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.

El intendente explicó la situación financiera y económica en la que recibió el municipio de Ituzaingó. Señaló que la auditoría final se encuentra demorada “debido a la magnitud de los hechos”.

El mandatario municipal señaló que el Municipio tiene un déficit de 877 bienes del patrimonio municipal valuados $40,7 millones.

“Cuando comenzó la auditoría les pedimos que se pongan como meta llegar al 1 de marzo para un informe detallado a la fecha. Pero debido a la gran cantidad de irregularidades encontradas, está demorada, por la magnitud de los hechos”, recalcó.

Sin embargo, admitió que a partir de los informes preliminares se puede tener un panorama de la situación. Entre ellos relató que no están en el sistema los valores totales de ingresos y egresos del 2021, el presupuesto 2021 no coincide con lo abonado, hay irregularidades detectadas en órdenes de compra y pago, y numerosas órdenes sin la correspondiente aclaración. Además, explicó que se registraron contrataciones que no cumplen las normativas vigentes, diferencias entre el acta y el sistema, vehículos municipales sin seguro y la incorporación masiva de 147 personas a planta permanente.

El funcionario también mencionó la ausencia de manuales de procedimientos y controles de gestiones. Incluso aseguró que “había una relación irregular con una financiera. Aparentemente esta financiera operaba con créditos al personal municipal; ejecutando la Municipalidad retenciones indebidas de haberes al personal sin ningún tipo de convenio”, dijo.

“Necesitábamos contarles a ustedes cómo encontramos el municipio, cómo empezamos, cuál fue el punto de partida de todo este desafío, y como lo dije antes, siempre nos gustaría hacer más, solo que a veces la realidad hace que sea más difícil lograr los objetivos”, cerró Valdés.

(BDC)