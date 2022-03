Una agrupación denunció que borraron pintadas de Madres de Plaza de Mayo

Un conflicto surgió entre dos agrupaciones estudiantiles por una pintada dentro del centro de estudiantes de una facultad de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne). La problemática comenzó cuando el Frente Universitario Popular (FUP) indicó que Franja Morada había borrado las pintadas de pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo que se hicieron en homenaje.

“Nuestra iniciativa buscaba reivindicar la histórica lucha de las madres y abuelas, quienes representan el compromiso con las causas de memoria, verdad y justicia, y quienes constituyen a nivel mundial un gran ejemplo de lucha por la paz”, expresaron en sus cuentas de Instagram y Facebook los jóvenes del FUP.

“Taparon las pintadas de los pañuelos de las Abuelas y de las Madres de Plaza de Mayo que habíamos hecho cuando estuve en la presidencia en el 2019. La intervención la hicimos los miembros del centro de estudiantes en ese momento e invitamos a estudiantes de la Facultad de Humanidades y estuvieron familiares de detenidos y desaparecidos”, contó Daiana Cherey, referente del FUP.

“Nosotros como fuerza universitaria siempre mostramos todo tipo de luchas y causas sociales, y en este caso todo lo que tiene que ver con el 24 de marzo. Es algo sumamente transversal y no pertenece a ninguna bandera partidaria”, indicó a El Litoral.

Además, Cherey aseguró que a nivel país es algo importante que no se puede olvidar. “Nos cayó mal por lo que esto significa y no puede ser banalizado y despreciado por todo lo que carga el símbolo que tiene que ver con la búsqueda de la verdad. Los pañuelos no son representativos de nuestra agrupación, nos atraviesa a todos”, concluyó.