Boca Unidos afronta de local su debut en el torneo Federal A 2022

Una nueva ilusión de ascenso pondrá en marcha esta tarde Boca Unidos, cuando reciba esta tarde en su estadio a Juventud Antoniana de Salta en el debut de ambos en el torneo Federal A 2022.

El partido, correspondiente a la fecha inicial de la zona Norte, se jugará desde las 16.30 y contará con el arbitraje de Guillermo González de la Liga Chaqueña.

Después de más de dos meses de preparación el equipo correntino buscará plasmar en la cancha el juego demostrado en los amistosos disputados. En la pretemporada se observó un juego sólido en defensa, con traslado prolijo de la pelota, y explosivo de tres cuartos de cancha hacia adelante.

La mayoría de las incorporaciones realizadas por el club para encarar el nuevo torneo pisarán la cancha esta tarde desde el inicio. La dupla técnica integrada por Martín Fabro y Leonardo Baroni encontró un equipo enseguida, y le dieron rodaje durante los siete partidos de preparación jugados.

Por eso no extrañó que no haya sorpresas en la práctica del viernes y la de ayer.

Entre los que llegaron esta temporada serán titulares, el arquero Lucas De León, los defensores Marcelo Cardozo y Federico López. En la mitad de la cancha estarán Gabriel Cañete, Rodrigo Burgos y Cristian Maidana; mientras que en la delantera lo hará Julio Cáceres.

Del plantel que quedó del año anterior jugarán desde el inicio, Sebastián Luna, Iván Silva, Gabriel Morales y Carlos Salom.

Uno de los principales referentes de Boca Unidos que no estará en cancha en estos primeros partidos será Antonio Medina, quien se encuentra en la última etapa de preparación física y futbolística tras dejar atrás una operación por la ruptura del ligamento cruzado anterior y los meniscos externos de la rodilla derecha.

“El grupo está bien, se hizo una buena pretemporada, y creo que estamos a punto como para arrancar bien el torneo. Esperamos conseguir los tres puntos en casa porque eso nos va a hacer estar más fuerte, aunque sabemos que esto es largo y no hay que aflojar”, señaló el Toni.

Respecto del equipo que se formó, el experimentado futbolista opinó: “Se cambiaron muchos jugadores, tenemos un mix de futbolistas de experiencia con algunos jóvenes. Los que vinieron se integraron bien al grupo, en la pretemporada se hicieron muy buenos partidos, y por eso estamos con mucha confianza”.

“Nosotros siempre queremos estar arriba porque tenemos una estructura armada que a esta categoría le queda chica. Boca Unidos no se merece estar acá, aunque por algo estamos, así que dejaremos todo para volver a la B Nacional. Sabemos que el torneo no da margen de error, hay que ganar y salir campeones, no hay otra”, afirmó Medina.

El rival

Pese a las 14 incorporaciones realizadas, Juventud Antoniana pondrá en cancha esta tarde al equipo base que viene de ascender del Torneo Regional Federal Amateur (Trfa) al ganarle una de las finales a Guaraní Antonio Franco de Posadas.

Una de las dudas con las que viajó la delegación salteña a esta capital es el defensor Rodrigo Acosta, ya que en las últimas horas surgieron problemas relacionados con su pase de Crucero del Norte.

A raíz de este motivo, su lugar sería ocupado por Agustín López.

Con respecto al debut, el técnico Santo Martín Martos, expresó en declaraciones realizada al diario El Tribuno: “Si me das a elegir hubiera preferido no jugar la primera fecha y quedar libre para tener más tiempo en el trabajo o bien empezar de visitante.

La verdad que no estoy en desacuerdo en comenzar afuera, así que nos preparamos para este partido”.

Acerca del rival y el campeonato, Martos manifestó: “Para nosotros va a ser todo durísimo, pero estamos buscando que los partidos resulten ser más simples”.

(RP)