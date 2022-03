Escándalo en los Oscar: la reacción de los famosos argentinos tras el golpe de Will Smith a Chris Rock

Ayer, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas realizó la 94ª entrega de premios a las películas estrenadas entre enero y diciembre del 2021 y cuando todo parecía transcurrir con total normalidad sucedió un escándalo sin precedentes y que dejó en shock a los presentes y también a quienes veían la transmisión en vivo por televisión: Will Smith le dio una cachetada al actor Chris Rock durante la presentación al “Mejor documental”.

El ex protagonista de Men in Black reaccionó luego de que su colega bromeara sobre el escenario y comparara el cabello de esposa, Jada Pinkett Smith -quien ha hablado públicamente de su lucha contra la alopecia-, con el personaje de cabellera rapada de Demi Moore en la película de 1997 “G.I. Jane”. De inmediato se notó un silencio incómodo en el Teatro Dolby, Smith fue hasta Rock y le propinó un golpe en el rostro. Luego, regresó a su lugar y desde allí le gritó que no volviera a hablar de su pareja.

Mientras seguían la transmisión en vivo, los famosos argentinos expresaron su reacción en las redes sociales: primero analizaron la posibilidad de que haya sido parte del guion hasta que entendieron que lo que pasó en el teatro ubicado en Los Ángeles había sido verdad.

“WTF”, escribió Nacho Viale abreviando “¿what the fuck?” (¿qué carajo?”) y sumó el hashtag de los Oscar 2022 que se venía usando en todo el mundo para comentar el minuto a minuto de la ceremonia más importante de la industria. Viviana Canosa compartió las imágenes en su cuenta de Twitter y agregó: “Estoy sorpresa”. Sebastián Wainraich publicó la foto posterior al golpe y comentó: “Ha nacido un gran meme”.

Gimena Accardi, en tanto, consideró que fue “el momento más fuerte y real en la historia de los Oscars”. Y agregó una onomatopeya: “Uff”. Florencia Etcheves, por su parte, aseguró: “Si alguien convierte en objeto de burla ante millones de ojos a alguien que amamos tal vez reaccionamos para el culo, sin pensar. Nos nos hagamos los Dalai Lama tampoco”.

Adrián Pallares comentó: “Lo que acaba de pasar entre Chris Rock y Will Smith será recordado por años. ¡Piñas, puteadas y un teatro en silencio!. ¡Más loco no se consigue!”. Y Lola Bezerra repudió la actitud del protagonista de En búsqueda de la felicidad: “Si fue de verdad el premio le queda grande. Horrible lo que hizo nada justifica la violencia. La violencia es para la gente que carece de recursos, de palabras. Él es un ídolo para sus fans, para la gente que lo sigue. Fue espantoso lo que hizo”.

Connie Ansaldi, por su parte, analizó la situación en distintos mensajes y se permitió interactuar con sus seguidores. “Fue real, chicos. Le pegó posta. Le hubiera gritado ‘forro’ desde abajo. Pero ¿subirse a fajarlo así? Too much (es demasiado)”, escribió en un primer mensaje. Y agregó: “Además, Jada P. siempre tuvo así el pelo. No es que de repente se le cayó. Y es monísima. Chris rock es un pelotudo, pero no way (de ningún modo) es para tener esa reacción violenta y desmedida. Ahora sí es leyenda de la desubicación Will. Para colmo de todo: Will se había reído del chiste, o sea...”.

Mientras el actor lloraba en su pedido de disculpas durante el discurso que dio luego de ganar un Oscar como mejor actor por su papel en King Richard, Ansaldi comentó: “Claramente le da mucha vergüenza lo que pasó. Se le salió la cadena completamente. No le pidió disculpas a Chris Rock igual. Medio que se comió al Mesías. Pero bueno. Quiere ser un recipiente de amor. Un río de amor y sabiduría. Embajador de amor. Y protección. Está pidiendo disculpas a todos. A la Academia. A los nominados. Por lo que pasó. Igual, los violentos siempre piden disculpas. Y lloran. Es de violento hacer eso. No le quedaba otra que llorar porque sabe que la re cagó”.

Por último, agregó: “Quedé tan perdida que ya no sé cuando se pelean y cuando están jodiendo”. Guido Záffora, por su parte, primero había asegurado que no sucedía nada interesante durante la transmisión. “¿Soy yo o los Oscars están muy aburridos?”, le preguntó a sus seguidores de Twitter. Luego, consultó si había sido real el golpe, y cuando supo que sí, agregó: “Venían muy bajón y Will Smith nos despertó”.

