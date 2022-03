Trifulca de jóvenes frente a la Jefatura de Policía: las patrullas llegaron tarde

Un grupo de jóvenes se trenzó a golpes de puño en la esquina de la Jefatura de Policía de Corrientes este lunes a las 5.30. Los vecinos alertaron al 911 y cuando la patrulla llegó el lugar la pelea ya se había terminado y no quedaba nadie en el lugar.

"Por razondes de jurisdicción actuó la Comisaría primera, pero cuando llegó la patrulla ya no había nadie en el lugar. Todo duró dos minutos", confirmó una fuente policial a El Litoral.

Los videos se viralizaron en las redes sociales y se ven a más de 10 adolescentes en una tangana que incluyó golpes de piña, patadas y empellones.

La riña sucedió en Buenos Aires esquina Quintana, en la esquina de la Jefatura de la Policía y a 100 metros de la Brigada policial y metros de Casa de Gobierno, la Legisltura y otras dependencias del Estado, custodiadas por agentes policiales.

Todo parece indicar que no hubo heridos graves y que se trato de un riña sin mayores consecuencias. No hay causa judicial y no se identificó a nadie.