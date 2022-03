Un concejal de Itatí denunció a medios de prensa por difamación

Un concejal de Itatí fue ayer a la Justicia por la difusión de noticias falsas en su contra. La semana pasada se había difundido que habría sido suspendido de su cargo como parte del Concejo Deliberante de la ciudad por incompatibilidad con otro trabajo en el Estado.

“En el día de la fecha me acerqué a la comisaría de Itatí con la sola intención de no dejar impune los dichos que contra mí publicaron Itatí Noticias y otros medios”, dijo en su cuenta de Facebook, Omar Sosa, concejal del Partido Nuevo.

“En este momento se están realizando todas las averiguaciones correspondientes para dar con el IP de la computadora desde donde salió la falsa información acerca de mi persona”, dijo el funcionario.

Además, agregó que busca que “quienes se esconden en el anonimato detrás de estos medios paguen por el delito de difamación. Delito por el cual iniciaré acciones legales contra sus responsables”.

Sosa además trabaja en un organismo bajo un contrato de servicio. La semana pasada, medios locales informaron que lo habrían suspendido de su cargo como Concejal en una decisión amparada en la Carta Orgánica Municipal. Pero su abogado, Guillermo Chas, confirmó a El Litoral que no fue notificado.

“El concejal Sosa es una persona que no tiene ningún cargo en el organismo del Estado. La Carta Orgánica de Itatí establece que es incompatible ejercer un cargo provincial o nacional. Pero eso se refiere a ser funcionario”, explicó Chas en el pasado.

“Nosotros nos enteramos por Facebook de esta situación. Se supone que habría una decisión del Concejo Deliberante pero por escrito no hay nada, y si no hay no existe”, aseguró Chas. “No hay ninguna decisión publicada en el Boletín Oficial Provincial. El Municipio no tiene Boletín por lo que no hay tampoco. Tampoco está notificado al concejal de forma fehaciente”, expresó.

