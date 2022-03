Con Quinteros recuperado, Regatas viaja para afrontar una dura gira por Santiago del Estero

Al cierre de esta edición, el plantel de Regatas Corrientes, con su capitán Paolo Quinteros a la cabeza, partió para afrontar una dura minigira por la provincia de Santiago del Estero, donde buscará volver al triunfo para mejorar su ubicación en la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

La buena noticia es que el experimentado escolta colonense dejó atrás una lesión que sufrió en el clásico ante San Martín, y se encuentra a disposición del entrenador Gabriel Piccato.

Mañana a las 22, Regatas Corrientes se presentará en el estadio Ciudad de la capital santiagueña para enfrentar al puntero de la LNB, Quimsa, mientras que el domingo se trasladará unos kilómetros hacia la ciudad de La Banda para enfrentar en el estadio “Vicente Rosales” a Olímpico.

Recordemos que la LNB tuvo casi dos semanas sin competencia debido a las ventanas Fiba. El último duelo del conjunto del parque Mitre fue el 20 de febrero cuando en su visita a Hispano en Río Gallegos cayó por 87-73.

Penka: “Seguir sumando”

En la previa a la gira y tras el último entrenamiento en el estadio José Jorge Contte, Nicolás “Penka” Aguirre, quien se sumó en los últimos días por haber estado afectado a la selección nacional, habló acerca de lo que se viene para el equipo.

“Sabemos que son dos rivales muy duros, nosotros tenemos que seguir sumando. Quimsa está arriba y seguro querrá seguir consolidándose. Olímpico buscará hacerse fuerte de local, así que estamos preparando muy bien esta semana para ir de la mejor manera y tratar de traernos los triunfos de allá”, comenzó diciendo el base santiagueño.

A la hora de analizar al equipo y sobre lo que más están trabajando el “Penka” reconoció: “Tenemos que seguir nuestra idea de juego, ofensivamente seguir mejorando, nuestro punto más débil muchas veces es la defensa y la concentración que es en lo que estamos haciendo hincapié. Se ha trabajado muy duro para mejorar eso y estar enfocados la mayor cantidad de tiempo cuando nos toque jugar”.

Regatas está octavo en la tabla con un récord de 15 triunfos y 10 derrotas, comparte posición con Boca Juniors, aunque todo es muy parejo en esa parte de la tabla por ello Aguirre reflexiona: “sabemos que estamos peleando con varios equipos por un lugar más pero nosotros tenemos que enfocarnos en sumar, ir partido a partido, no pensar en que si ganamos tantos partidos vamos a terminar en tal posición porque igual inconscientemente lo hacemos”.

“Tenemos que estar enfocados en nuestro trabajo para tratar de ganar y no pensar tanto en los rivales sino en lo que podemos dar nosotros”, agregó.

El jugador se sumó el lunes a los trabajos tras haber participado junto a la selección Argentina de la doble fecha de clasificatorios de las Américas rumbo a la Copa del Mundo Fiba 2023.

Respecto a cómo vivió su convocatoria Aguirre comentó: “Es algo único, es increíble poder vestir la camiseta de la selección, es un orgullo. He tenido una semana muy linda, donde me divertí y me han hecho sentir participe de todo así que muy contento y feliz de haber jugado estos partidos con la selección”.

Argentina fue local en Obras y terminó la doble fecha con triunfo ante Panamá por 65-58, lo que le permitió clasificarse a la segunda fase.