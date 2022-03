Incendios: 16 casos en la Justicia y hablan de “intención política”

Hay 16 casos judicializados de personas que habrían originado incendios intencionales en Santo Tomé e Ituzaingó. El intendente Juan Pablo Valdés habló de “intencionalidad política” en los focos ígneos. Entre las dos localidades se perdieron 345 hectáreas arrasadas por las llamas.

En Santo Tomé son 7 las personas que poseen causas judiciales por iniciar llamas. “Son personas de Santo Tomé que no son productores, y evidentemente con intenciones de hacer daño. Ya se está investigando a estas personas y a otras por denuncias recibidas. La Justicia está realizando la investigación mientras que desde el Municipio realizamos una campaña de concientización sobre la importancia de no prender fuego en la quema de basuras o pastizales”, afirmó a Radio Continental, Augusto Suaid, intendente de la localidad.

“El departamento cuenta con 650 mil hectáreas, y 159 mil en total fueron afectadas y dañadas por el incendio, esto implica casi el 20% del departamento”, confirmó el funcionario. Además, adelantó que trabajan en un relevamiento para evaluar daños y planificar inversiones para contener a los pequeños productores.

Por otro lado, en Ituzaingó son 9 las causas llevadas a la Justicia. “En uno de ellos, en Paraje Galarza que fue el de mayor impacto, una pareja mayor inició un fuego para quemar la basura y terminaron quemando 17 mil hectáreas”, comentó Juan Pablo Valdés, intendente de Ituzaingó a Radio Continental.

En este departamento fueron en total 186 mil las hectáreas quemadas según confirmó el funcionario. “Hay responsables y seguramente la Justicia trabajará”, dijo.

En ese marco, el funcionario destacó que hubo “intencionalidad política” en lo que respecta a los incendios.

“Yo creo que hay fuerzas políticas que quisieron golpear la imagen del gobierno y no era el momento, era el momento de hermanarnos”, comentó. “No hay manera de que no sean intencionales por el horario. Sí pueden arrancar al mediodía, pero no en la noche y eso fue lo que se dio en varios lugares de Ituzaingó”, explicó el funcionario.

Además, señaló los debates entre el Gobierno nacional y el provincial. “Se han dado peleas que estaban a la vista de todos. Además, hay testimonios de los mismos rescatistas, que contaban que tenían órdenes de dejar que se prendan fuego porque eso dependía de un sector gubernamental”, denunció el funcionario.

Ambas localidades forman parte de un proyecto provincial en el que se equipará a cuarteles de bomberos con alta tecnología para situaciones futuras. “Esto vino para quedarse, con el cambio climático y las altas sequías. Vamos a formar gente en emergencia en lo que respecta al pino. Hay que implementar además normas para cubrir las plantaciones, con medidas de seguridad y cortafuegos. Estamos en una isla rodeada de pinos y esto se vuelve peligroso en estas situaciones, hay que hacer inversiones importantes para preparar gente con manejo del fuego”, cerró el intendente de Santo Tomé.

Por su parte, Valdés dijo que: “Este tipo de catástrofes sólo se logra superar entre todos, y si hay algo que dejó el combate contra el fuego fue la unión del pueblo argentino. Fue una catástrofe, ningún cuerpo de bomberos estaba preparado para afrontar los incendios”.

