"El Hotel de los Famosos": Leo García se escapó del reality y causó conmoción entre los participantes

A dos semanas del estreno de "El Hotel de los Famosos" en la pantalla de El Trece, Leo García abandonó la competencia a raíz de ciertos conflictos con otros participantes del reality y eligió no despedirse.

Pampita, como la conductora del ciclo, fue la encargada de dar la sorpresiva noticia: “Los conflictos internos y el choque de personalidades empiezan a causar fricciones; la presión de la convivencia y una decisión inesperada provocaron revuelo. Leo García no pudo resistir y finalmente abandonó el hotel”.

“Ya sabemos todos que Leo se fue, por lo menos sabemos que está bien, que ya está en su casa; un buen chabón, pero se ve que no estaba muy cómodo”, reflexionó Walter Quejeiro sobre la huida del músico.

Leo García abandonó "El Hotel de los Famosos" y se suma Nicolás Maiques.

A la única que le contó su plan de escape fue Kate Rodríguez: "Me dijo: ‘Me quiero ir y no le cuentes a nadie’, y bueno, se fue. Me dijo que se iba a escapar, y sí, se escapó porque estaba un poco nervioso por todo lo que pasó, cada quien lo procesa a su forma, pero su decisión fue irse y también es válido”.

“Él hablaba mucho con Majo (Martino) y conmigo, y nos contó que él pensaba que siendo peleador y controvertido iba a triunfar en este reality, pero creo que no lo pudo sostener”, agregó Silvina Luna, a lo que Martín Salwe disparó: “En realidad, Leo no abandonó el grupo. Fue de a poco eliminado”.

Ante el nuevo lugar en el reality, Ardohain anunció que Leo García será reemplazado por Nicolás Maiques, ex actor de "Floricienta": “Le pedimos que se quedara para despedirse de ustedes, pero no quiso. El lugar de Leo será reemplazado, ingresará directamente como staff y tendrá inmunidad, así que espero que lo traten muy bien”.

