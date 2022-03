Esperan el descargo de Mandiyú para decidir sobre la protesta

El Tribunal de Disciplina de la Federación Correntina de Fútbol (Fecof) aguarda el descargo del Club Deportivo Mandiyú para tomar una decisión acerca de la protesta presentada por el Club Deportivo Concepción, en el partido que el Albo goleó al equipo del interior, 5 a 1, para avanzar a los cuartos de final del Torneo Provincial de Clubes.

El equipo del interior reclamó por la supuesta mala inclusión de los jugadores Iván Mosqueda y Brian Medina, quienes fueron sancionados por 15 fechas por la Liga Correntina, debido a los incidentes producidos en la final del torneo de Primera División capitalino, por lo que entienden no deberían estar habilitados, por reglamento, para disputar el certamen provincial.

La Fecof notificó al Club Deportivo Mandiyú enviando una copia de la protesta para que realice el descargo en un plazo de 48 horas, y transcurrido ese plazo el Tribunal de Disciplina deberá expedirse para determinar cuál de los dos equipos jugará el domingo en el inicio de la llave de los cuartos de final frente a Villa Rivadavia de Mercedes.

Las otras llaves de cuartos de final serán Sarmiento vs. San Martín (ambos de Santo Tomé), Sportivo Santa Lucía vs. San Ramón de Goya, y San Lorenzo de Monte Caseros vs. Puente Seco de Paso de los Libres.