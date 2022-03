Fuerte descargo de Alejandra Quevedo tras ser vinculada sentimentalmente a Jorge Rial

Una vez blanqueada la separación entre Jorge Rial y Romina Pereiro abundaron las especulaciones respecto de las razones de la ruptura, y fue así que surgió el nombre de la periodista de C5N Alejandra Quevedo como supuesta tercera en discordia.

Entonces, la periodista decidió hacer un fuerte descargo: "Como madre, mujer y colega es que decidí salir a hablar para decir basta. Primero, para proteger a mi hija, una menor de edad de tan solo 11 años que está sufriendo mucho por lo que se publica, por lo que dicen algunos colegas y que no tiene sustento con la realidad", se defendió Quevedo en Stories.

"Vengo padeciendo violencia sistemática como mujer, profesional, no solo hacia mí sino también hacia mi expareja y mis seres queridos. (…) Hace varios días que estoy sufriendo ataques misóginos. En pleno Siglo XXI poner a una mujer como 'robamaridos' ya es inadmisible. E insisto, es un hecho que no tiene que ver con la realidad", continuó.

Al final, Alejandra Quevedo fue enfática al negar su romance con Jorge Rial: "Soportar que me sexualicen e utilicen imágenes mías falsas y que me pongan como objeto al lado de un hombre poderoso recién separado me indigna y enoja porque formo parte de una colectiva de mujeres que defienden nuestros de hace rato. Les agradezco a los colegas que se acercaron, entiendo cuál es el juego mediático, pero esta mujer les pide por favor respeto".

JORGE RIAL TAMBIÉN RECHAZÓ LA VERSIÓN DE ROMANCE CON ALEJANDRA QUEVEDO

Por otra parte, Jorge Rial también descartó haber iniciado una relación con Alejandra Quevedo luego de separarse de Romina Pereiro, a menos de tres años de su casamiento.

"Es mentira. Estoy solo. No salgo con nadie. Estoy elaborando el duelo", afirmó Rial a Karina Iavícoli, la panelista de Socios del Espectáculo que fue a buscar su testimonio a la puerta de Radio 10.

Fuente: Ciudad.com.ar