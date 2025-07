El PSG derrotó al Bayern Múnich y se clasificó a las semifinales

En un duelo marcado por la gravísima y escalofriante lesión de Jamal Musiala, PSG logró reponer a las expulsiones de Willian Pacho y Lucas Hernández para derrotar 2-0 a Bayern Múnich, victoria en el marco de los cuartos de final en el Mercedes-Benz Stadium con goles de Désiré Doué y Ousmané Dembelé. En semifinales el campeón de la Champions League se medirá con el vencedor del encuentro entre Real Madrid y Borussia Dortmund.



❌55' 2T: A instancias del VAR es anulado el penal para Bayern Múnich

Debido a que no existió infracción, fue invalidado el disparo.

🫵53' 2T: Penal para Bayern Múnich

Por una supuesta infracción sobre Thomas Müller, hay disparo desde los doce pasos para los Bávaros.

⚽ 50' 2T: Gol de PSG

Ousmane Dembélé pone a PSG 2 a 0 frente a Bayern Múnich.

⏱️ 48' 2T: Córner para Bayern Múnich

¡La pelota se fue al córner! Deberá reponer desde la esquina Bayern Múnich. El encargado de tirarlo es Michael Olise.

🟥 46' 2T: Tarjeta roja para Lucas Hernández

Le sacaron tarjeta roja a Lucas Hernández. PSG se queda con 9 jugadores en la cancha.

🔁 42' 2T: Cambio en Bayern Múnich

Sale Sacha Boey, entra Raphaël Guerreiro.

🔁 38' 2T: Cambio en PSG

Sale Khvicha Kvaratskhelia, entra Lucas Beraldo.

🟥 36' 2T: Tarjeta roja para Willian Pacho

Le sacaron tarjeta roja a Willian Pacho. PSG se queda con 10 jugadores en la cancha.

🔁 35' 2T: Cambio en PSG

Sale Désiré Doué, entra Lucas Hernández.

🔁 34' 2T: Cambio en Bayern Múnich

Sale Aleksandar Pavlovic, entra Leon Goretzka.

🔁 34' 2T: Cambio en Bayern Múnich

Sale Kingsley Coman, entra Thomas Müller.

⚽ 32' 2T: Gol de PSG

Désiré Doué pone a PSG 1 a 0 frente a Bayern Múnich.

🟨 31' 2T: Tarjeta amarilla para Désiré Doué

El árbitro saca una tarjeta amarilla para Désiré Doué. PSG tiene un jugador amonestado.

🟨 30' 2T: Tarjeta amarilla para Vincent Kompany

El árbitro saca una tarjeta amarilla para Vincent Kompany. Bayern Múnich tiene 2 jugadores amonestados.

😱27' 2T: Un error de Neuer casi resulta en gol de PSG

El legendario arquero tiene un partido más que memorable pero su fallido pase casi resulta en gol de Dembelé.

🔁 24' 2T: Cambio en PSG

Sale Bradley Barcola, entra Ousmane Dembélé.

🟨 23' 2T: Tarjeta amarilla para Konrad Laimer

El árbitro saca una tarjeta amarilla para Konrad Laimer. Bayern Múnich tiene un jugador amonestado.

🔁 0' 2T: Cambio en Bayern Múnich

Sale Jamal Musiala, entra Serge Gnabry.

⏱️ Comenzó el segundo tiempo entre PSG y Bayern Múnich

PSG y Bayern Múnich empatan 0 a 0.

⏱️ Con la grave lesión de Musiala, terminó el primer tiempo entre PSG y Bayern Múnich

PSG y Bayern Múnich empatan 0 a 0. Un cierre marcado por la aparente grave lesión que sufrió el delantero germano en su tobillo izquierdo.

🔁 33' 1T: Cambio en Bayern Múnich

Sale Josip Stanisic, entra Sacha Boey.

⏱️ 27' 1T: Córner para Bayern Múnich

¡La pelota se fue al córner! Deberá reponer desde la esquina Bayern Múnich. El encargado de tirarlo es Joshua Kimmich.

⏱️ 14' 1T: Córner para Bayern Múnich

¡La pelota se fue al córner! Deberá reponer desde la esquina Bayern Múnich. El encargado de tirarlo es Kingsley Coman.

⏱️ Comenzó el partido entre PSG y Bayern Múnich

Ya juegan en el estadio Mercedes-Benz Stadium por la llave 3 de Mundial de Clubes.

Los capitanes de PSG y Bayern Múnich para el partido por FIFA Mundial de Clubes

Durante el partido de hoy por FIFA Mundial de Clubes, en PSG el capitán del equipo será Marquinhos mientras que en Bayern Múnich será Manuel Neuer.

12:45

Formación de PSG confirmada

Titulares

(1) Gianluigi Donnarumma

(2) Achraf Hakimi

(5) Marquinhos

(51) Willian Pacho

(25) Nuno Mendes

(87) João Neves

(17) Vitinha

(8) Fabián Ruiz

(29) Bradley Barcola

(14) Désiré Doué

(7) Khvicha Kvaratskhelia

Suplentes

(80) Arnau Tenas

(39) Matvey Safonov

(4) Lucas Beraldo

(21) Lucas Hernández

(43) Noham Kamara

(19) Lee Kangin

(24) Senny Mayulu

(33) Warren Zaire Emery

(9) Gonçalo Ramos

(49) Ibrahim Mbaye

(10) Ousmane Dembélé

Entrenador: Luis Enrique



Formación de Bayern Múnich confirmada

Titulares

(1) Manuel Neuer

(27) Konrad Laimer

(2) Dayot Upamecano

(4) Jonathan Tah

(44) Josip Stanisic

(6) Joshua Kimmich

(45) Aleksandar Pavlovic

(17) Michael Olise

(42) Jamal Musiala

(11) Kingsley Coman

(9) Harry Kane

Suplentes

(18) Daniel Peretz

(40) Jonas Urbig

(3) Kim Minjae

(49) Adam Aznou

(30) Cassiano Kiala

(22) Raphaël Guerreiro

(23) Sacha Boey

(8) Leon Goretzka

(16) João Palhinha

(20) Tom Bischof

(46) Lennart Karl

(47) David Santos

(25) Thomas Müller

(7) Serge Gnabry

(41) Jonah Kusi-Asare

Entrenador: Vincent Kompany

🔙 Cómo llega PSG vs. Bayern Múnich, por el Mundial de Clubes

El PSG va por el póker de títulos en la temporada, tras la consagración en la Ligue 1, la Copa de Francia y la Champions League. El equipo de Luis Enrique fue primero del Grupo B del Mundial de Clubes con triunfos ante Atlético de Madrid y Seattle Sounders y con una sorpresiva derrota con Botafogo. En octavos de final de goleó por 4-0 a Inter Miami y es uno de los candidatos a quedarse con la primera edición del renovado formato de la competencia.

Cómo llega Bayern Múnich vs. PSG

Bayern Múnich llega a la cita ostentando el título de campeón de Bundesliga de la temporada 2024/25. Los conducidos por Vincent Kompany comenzaron la competencia con la goleada más abultada hasta el momento: 10-0 ante el Auckland City. Luego derrotaron a Boca por 2-1 y cayeron ante el Benfica. Tras quedar segundos en el Grupo D, eliminaron a Flamengo en octavos derrotándolos 4-2.

👉 PSG vs. Bayern Múnich, por el Mundial de Clubes: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 13.00

TV: DAZN, D Sports, Telefe y Disney+

Árbitro: Anthony Taylor (ING)

Estadio: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

En qué estadio jugarán PSG vs. Bayern Múnich

PSG vs. Bayern Múnich disputarán el partido en el estadio Mercedes-Benz Stadium, en donde PSG jugará de local.

Árbitro para PSG vs. Bayern Múnich

Para el partido entre PSG vs. Bayern Múnich el árbitro será Anthony Taylor

Hora, TV de PSG vs. Bayern Múnich

Hora: 13:00hs.

TV: DGO y Disney+ Premium

