Estudiantes rescató un punto en Liniers y sigue arriba en la zona 2

A dos minutos del final del partido, Estudiantes de La Plata rescató un importante punto en Liniers que le permite mantener el invicto y seguir arriba en la tabla de posiciones de la zona 2 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Frente a Vélez fue 1 a 1.

Para el elenco velezano abrió la cuenta Lucas Janson a los 12 minutos de la primera etapa. En el epílogo del encuentro, Leandro Díaz marcó el gol que permitió el empate del conjunto platense. El primer tiempo tuvo emociones desde el arranque ya que el Fortín supo aprovechar al máximo las ventajas que dio un alternativo equipo que presentó el Pincha y tomó las riendas del encuentro ya desde los 12’, cuando Pratto envió un centro que pasó a toda la defensa y habilitó a Janson, quien arremetió con un cabezazo a contrapie y anotó el 1-0.

Ya en la segunda mitad, Estudiantes buscó sumar experiencia para emparejar el partido y Zielinski metió en cancha a Del Prete y Zuqui, dos cambios que, a priori, serían una rueda de auxilio para los más jóvenes. Y con más peso en la mitad de la cancha, llegó la jugada que todo el banco visitante reclamó: Marinelli recibió en el área y, con el arco de frente, decidió tocar para Leandro Díaz, aunque la pelota rebotó en la mano de Gómez y el árbitro, a pesar del contacto real, decidió no cobrar penal por haberla considerado casual.

Luego de esa incidencia, todo parecía que la historia no tendría mayores modificaciones, pero apareció el goleador del Pincha Leandro Díaz, que no perdonó tras el centro de Más y marcó de cabeza el 1-1. Incluso después del empate, presionó y buscó una victoria épica, aunque no lo consiguió.