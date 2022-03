Las mujeres dedican hasta 6 horas más que los varones al cuidado no pago de personas

En el marco del Día Internacional de la Mujer, se presentó un informe oficial que indica que las mujeres de la ciudad de Corrientes dedican hasta 6 horas más que los varones al cuidado no remunerado de personas y que participan hasta un 33,7 % más en las tareas del hogar.

Además de ocupar más tiempo en el trabajo dentro de la vivienda, las mujeres disponen del tiempo para el cuidado personal en menor medida que los hombres.

El informe, publicado ayer por el Gobierno de la provincia, fue elaborado por la Dirección de Estadísticas y Censos, a cargo de Francisco Bosco.

Las cifras se desprenden de la encuesta del uso del tiempo realizada por el área en el segundo trimestre de 2021 en el aglomerado de Corrientes capital, en conjunto con la Encuesta Calidad de Vida.

Su objetivo fue captar información relativa a las actividades que realizan los individuos de 18 años y más, entre las que se incluyen actividades relativas al trabajo en la ocupación, trabajo doméstico no remunerado y actividades personales.

Cabe aclarar que para analizar la participación en las tareas del hogar, se excluyen aquellos hogares que contratan servicio doméstico y aquellos hogares unipersonales, es decir, en los que vive un solo individuo.

Las estadísticas indican que los varones que cuentan con trabajo, emplean 2,30 horas en las tareas del hogar, con una tasa de participación del 55,2 %. Ese número es un 33,7% menos que el de las mujeres ocupadas, que tienen una tasa de participación de 88,9 % y le dedican 3,12 horas al trabajo doméstico en promedio.

En la población no ocupada el panorama se repite: los hombres sin trabajo participan menos y durante menos tiempo de las tareas del hogar.

Frente a las 4,03 horas que le dedican las mujeres al trabajo doméstico, los hombres no ocupados solo lo hacen durante 2,58 horas. En cuanto a la participación, las mujeres lo hacen en un 93,1 % y los hombres en 77,4 %.

De tal forma, se evidencia que el porcentaje de participación entre los ocupados y no ocupados que realizan tareas de trabajo doméstico no remunerado es mayor entre las mujeres, independientemente de estar ocupadas o no.

La misma relación se repite en lo referido al cuidado no remunerado de personas: al desagregar según condición de actividad, la tasa de participación es nuevamente mayor para las mujeres que para los hombres.

En la población ocupada, las mujeres dedican 7,18 horas al cuidado no remunerado de personas, que pueden ser menores de edad o adultos mayores, y los hombres solo 2,52 horas.

La brecha se amplía aún más en la población no ocupada: mientras los hombres solo cuidan a personas durante 3,25 horas en promedio, las mujeres sin trabajo lo hacen durante 9,20 horas, una diferencia de casi 6 horas.

Las tasas de participación refieren al porcentaje de personas que respondieron haber realizado esas actividades en el período de referencia (el día previo a la encuesta). Los tiempos promedio son los referidos a la población que participó en estas actividades.

Cuidado personal

En cuanto a la cantidad de tiempo promedio destinado a actividades de cuidado personal, las mujeres de la ciudad de Corrientes dedican menos tiempo a las mismas que los hombres, tanto en la semana como durante los sábados y domingos.

La categoría “Cuidado personal” incluye dormir, tanto de noche, siesta o en cualquier otro momento y también computa el tiempo en la cama antes de levantarse; comer y beber, lo que incluye comidas habituales (desayuno, almuerzo, merienda y cena), refrigerios y colaciones; y cuidado personal, que incluye aseo y arreglo personal, cuidados de salud, descanso y relajación, actividades de culto y relaciones sexuales.

Según los resultados sistematizados por la Dirección de Estadísticas y Censos, de lunes a viernes el tiempo promedio que los varones emplean en estas actividades es de 13,31 horas, mientras que el de las mujeres es de 13,10.

Durante los fines de semana se produce una variación en los promedios: las horas que los varones dedican a esta categoría sube a 14,07 horas y el de las mujeres a 13,38.

